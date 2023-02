Manchester City pode ser excluído da PL após acusações de fraude

Acusado de violar regras financeiras da Premier League mais de 100 vezes, entre 2008 até 2019, o Manchester City pode perder pontos e até ser excluído do Campeonato Inglês. O caso foi encaminhado para uma comissão independente da Liga, após uma investigação de quatro anos.

Confira as acusações que podem excluir o Manchester City da Premier League

O City é acusado de ter violado as regras da liga que exigem “a melhor fé” na hora que precisar declarar informações “que forneçam uma visão verdadeira e justa da posição financeira do clube”. Por outro lado, o Manchester City mostrou “surpresa” com as acusações de violações das regras. O clube aguarda a revisão “imparcial” da comissão independente.

Desde dezembro de 2018. A Premier League vem listando série de regras que o Manchester City teria driblado, separando por temporada. A liga destaca a falta de precisão em informações sobre as receitas do clube (incluindo patrocínio) e os custos operacionais.

A comissão também vai investigar supostas violações no detalhamento sobre pagamento a técnicos do City, entre 2009/10 e 2012/13. Nesse período, o treinador era o italiano Roberto Mancini. A liga inglesa também indica possíveis problemas nas informações sobre a remuneração de jogadores nos contratos entre 2010/11 e 2015/16.

Posição do Manchester City

“O Manchester City FC está surpreso com a emissão dessas supostas violações das regras da Premier League, principalmente devido ao extenso envolvimento e à vasta quantidade de materiais detalhados que o EPL recebeu. O Clube saúda a revisão deste assunto por uma comissão independente, para considerar imparcialmente o corpo abrangente de evidências irrefutáveis que existem em apoio à sua posição. Como tal, esperamos que este assunto seja encerrado de uma vez por todas.”