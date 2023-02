Com show de sul-americanos, Real Madrid atropela Al-Hilal e conquista Mundial de Clubes

De abrilhantar os olhos! O Real Madrid massacra o Al-Hilal por 5 a 3, no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, e se consagra campeão Mundial de Clubes pela oitava vez. O show ficou a cargo de Vinicius Jr , o brasileiro foi para a rede duas vezes e ainda deu assistência para o gol de Benzema.

Destaque também para o Valverde, que também marcou dois no confronto. No outro lado, o Al Hilal foi corajoso e fez um bom duelo contra os madrilenhos. Lutando até o fim, com o Vietto sendo um dos melhores em campo, cravando duas vezes.

Vini marca e Real Madrid sai na frente

O Real Madrid começou a decisão impondo a sua superioridade no campo e não deixando Al Hilal jogar, portanto, conseguiu rapidamente a abertura da contagem e com assinatura da dupla de craques. Aos 13 minutos, Benzema fez uma linda assistência no Vinicius Jr, que bateu no cantinho, sem chances para o Abdullar que ainda tocou na bola: 1 a 0.

Não deu tempo nem dos árabes raciocinarem e já levaram o segundo, cinco minutos depois. Modric arriscou pela direita, goleiro bateu roupa e sobrou no Valverde, que emendou de primeira para o fundo da rede: 2 a 0. Logo em seguida, Toni Kroos bateu de longe e Abdullar defendeu em dois tempos.

O tempo foi passando e a pressão madrilenha diminuiu, com isso o Hilal deu motivos para os seus torcedores ficarem esperançosos. Em lançamento cirúrgico, o centroavante Marega avançou livre e fuzilou cruzado, embaixo de Lunin que não teve como defender: 2 a 1.

Após a diminuição do placar, as duas equipes abaixaram o ritmo e tivemos até o termino, uma batida de longe em que Modric arriscou, o goleiro árabe segurou firme. E ainda uma cabeçada efetuada por Benzema que passou triscando o poste direito. Diante disso, acabando com a vantagem do Real Madrid, em um bom primeiro tempo.

Com a estrela de Vini, Real passa por cima e é campeão

A etapa final até começou equilibrada, com o Hilal não tendo medo de pressionar o gigante europeu, mas tudo tem uma consequência e então, o Real Madrid explorou os contra-ataques. Em mais uma reedição da dupla “Benzevini”, a vez de garçom foi do Vini, que meteu de trivela e encontrou o Benzema, que só empurrou no alto da meta: 3 a 1.

A partir daí, a porteira se abriu e agora pelo lado esquerdo, o marcador apontava o quarto. Valverde tabelou com o lateral Carvajal, que apareceu sozinho e marcou o seu segundo gol na partida: 4 a 1. Mesmo levando uma goleada, o Hilal não se amedrontou e descontou novamente. Vietto foi acionado na frente e diminuiu para 4 a 2.

No entanto, mais uma vez, o Vinicius Jr apareceu e aumentou o placar. O brasileiro tentou embaixo das pernas do defensor, que tirou parcialmente, Ceballos pegou a sobra, Vini aproveitou e “roubou” o gol de seu companheiro, batendo no canto: 5 a 2. E o Vini queria o hat-trick, pois no lance seguinte ele recebeu de calcanhar do Rodrygo, que estava sendo muito vaiado pelo os flamenguistas presentes no estádio, e tentou um golaço, Abdullah triscou com os dedos.

O Hilal ainda marcou o terceiro, em uma boa jogada de Michael, que passou pelos defensores na direita e rolou para o Vietto, botar lá dentro pela segunda vez: 5 a 3. Então parou por aí mesmo e o Real Madrid apenas esperou o apito final para assegurar o seu oitavo título mundial.