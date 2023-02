Geraldo fala sobre terremoto na Turquia e se declara ao Coritiba: "Pretendo encerrar a minha carreira no clube"

O futebol africano vem chamando atenção nos últimos anos pela quantidade de talentos que estão surgindo no continente, além do crescimento esportivo dos clubes. E um dos nomes mais conhecidos é o atacante Hermenegildo da Costa Paulo Bartolomeu, o Geraldo.

Atualmente com 31 anos, Geraldo é natural da Angola, mas ainda jovem veio ao Brasil e se destacou com a camisa do Coritiba, no começo da década passada. Logo, o jogador falou com exclusividade a VAVEL sobre a sua carreira, momento atual e próximos passos.

Confira abaixo, a entrevista completa:

Início

“Desde criança eu tive essa paixão por ser jogador de futebol. É algo que quando a pessoa tem tendência de jogar bola, aparece muito cedo, e comigo não foi diferente. Meus presentes quando criança sempre foram ligados ao futebol, então isso me motivou a seguir no esporte."

Futebol na Angola

"A maioria das crianças gostam sim de jogar bola lá. Na Angola a maioria das crianças jogam bola em campos 'pelados' devido ao fraco investimento governamental. Mas tem sido difícil lá, algumas culturas tem sido quebradas relacionadas ao futebol, tem acontecido diversos shows em lugares idealizados para o futebol, igual acontece no Brasil.”

Vinda ao Brasil

“Eu comecei em uma escolinha de futebol na Angola, e após me destacar, o treinador brasileiro Djalma Campos, que treinava um time lá, e conhecia o dono do Andraus Brasil (clube do Paraná), entrou em contato com ele e eu fui para fazer um teste, tinha 13 anos na época.

Fui aprovado no teste e fiquei no Andraus, então um tempo depois, participei da Taça BH, em 2009, no mesmo ano que Paulo Henrique Ganso e Douglas Costa. Fui muito bem na competição e no ano seguinte disputei a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Chamei atenção na Copinha e fui para a Udinese fazer um teste, junto do Guilherme (ex-Corinthians e ex-Atlético Mg), mas a diretoria acabou mudando e não ficamos.

Quando voltei, ainda tinha idade de base e no Andraus, fizemos um amistoso contra o profissional do Coritiba, me destaquei e me transferi para o Coritiba a pedido do Renê Simões. No clube, comecei treinando nos juniores, mas em pouco tempo subi para o profissional e estreei em 2010, com 18 anos.”

Geraldo com a camisa do Coritiba. Foto: Divulgação/Coritiba

Estrela nos 'AtletiBas'

“O grande detalhe dos meus gols nos 'AtletiBas' foi a importância. A maioria foram em finais, então marcou muito os torcedores, porque os gols vieram em momentos de títulos, o meu primeiro gol no profissional foi no clássico, decisão do Paranaense. É algo que pra mim é surreal, o clássico eu via com outros olhos, e com certeza, o gol na final do Paraense é o mais importante da minha carreira, por tudo que envolveu.”

Retorno a Angola

"Depois de jogar no Atlético Goianiense, o 1° de agosto, da Angola, me fez uma proposta e vi com bons olhos, pois jogava pela Seleção e poucas pessoas me conheciam. Gostei da oportunidade e me surpreendi com a estrutura e com o time. Lá ganhamos quatro campeonatos nacionais e chegamos a semifinal da Champions League da África, e foi essa passagem que me levou ao Al-Ahly.”

Liga dos Campeões da CAF

“É o principal torneio da África, é muito difícil e competitivo, porque ele tem uma particularidade que é a diferença climática entre o norte e o sul do continente. No Norte, Egito, Tunísia e Marrocos é um clima quente, já no Sul é mais frio e sofríamos muito. Jogávamos 45 minutos sofrendo (risos), então isso torna o campeonato difícil. Quando fui campeão no Al-Ahly, ganhávamos em casa e fora empatávamos ou perdíamos, tem muito jogador de qualidade e bom que não são vistos por outros mercados além do europeu, o que é normal, já que é o centro do futebol. E hoje em dia, o futebol africano está sendo visto com outros olhos, e será normal ter jogadores africanos nas principais ligas.”

Nacionalidade brasileira e chance na Seleção

“Sim, é um grande orgulho (jogar pela Angola). Na época das minhas primeiras convocações, recebi o convite para disputar jogos pela Seleção Brasileira Sub-20 do Neymar e Dudu, o técnico era o Ney Franco que já me conhecia do Coritiba e perguntou se eu tinha o passaporte brasileiro, disse que sim, mas devido ao fato de eu já ter atuado pela Angola, não poderia vestir a Amarelinha. E a minha ida para a Angola me aproximou do povo do meu país.”

Geraldo com a camisa da Seleção da Angola. Foto: Divulgação/FAF

Crescimento do futebol africano

“O futebol africano só tende a crescer, talento sempre teve, faltava oportunidade. Agora o mercado internacional está se abrindo para nós, o artilheiro da Séria A italiana é um nigeriano, então já é um exemplo de mudança. Aqui na Turquia mesmo, a maioria dos estrangeiros são africanos, isso diz muita coisa e nos próximos anos teremos equipes africanas brigando por títulos maiores mundialmente.”

'Real Madrid da África'

“Para mim foi um momento bom (ida para o Al-Ahly), os africanos costumam dizer que o Al-Ahly é o “Real Madrid da África”, devido a estrutura fantástica que é melhor do que alguns clubes europeus, então são bem-organizados e isso explica um pouco o porquê de quase sempre eles estarem participando do Mundial de Clubes. Fui campeão egípcio e da Liga dos Campeões, sai antes do Mundial. Foi muito bom. A cultura do Egito é diferente, já que é um país muçulmano, eu senti um pouco, mas aos poucos fui me acostumando.”

Geraldo em campo pelo Al-Ahly. Foto: Divulgação/Luanda Post

Ida para a Europa

“Eu sempre tive o desejo de jogar na Europa, era um objetivo, é o sonho de todo atleta, e quando surgiu a oportunidade, vi que era o momento de realizar essa meta, após 3 anos no Egito. Eu disse para os meus colegas que cheguei tarde aqui (risos), jogador de futebol quando sabe jogar bola consegue virar em qualquer campo, claro que a adaptação pesa um pouco, mas de resto. No futebol africano é mais de força física, e aqui estou conseguindo me destacar mais na minha posição, estou feliz na Turquia.”

“É uma situação muito difícil, ninguém esperava uma densidade tão alta assim. Quando acordamos, vimos as noticiais, as pessoas desesperadas, foi um choque, começamos a ligar para os amigos da região afetada, ficamos preocupados. Nunca tinha presenciado isso na vida, então me assustou. A morte do goleiro do Malatyaspor foi triste, enfrentamos ele, o zagueiro do hatayaspor, o Atsu que eu enfrentei jogando pela Angola, então foi bem desesperador. Está acontecendo uma mobilização nacional da população com as vítimas do incidente, além dos próprios clubes.”

Momento no Umraniyespor

“É um momento complicado que estamos vivendo, apesar do bom time. Ficamos abatidos a cada derrota, o que tira um pouco da confiança, mas no dia seguinte, buscamos dar a volta por cima, continuar firme para ajudar o clube a permanecer na elite turca.”

Próximos objetivos e possível retorno ao Coxa

“Eu sonho em jogar uma Copa do Mundo com a Angola, se eu conseguir esse objetivo estarei realizado. Tenho o desejo de voltar a jogar no Coritiba, pretendo encerrar a minha carreira no clube, tenho uma relação especial com o time e seria incrível retornar um dia ao maior do Paraná.”