Graham Potter evita apontar erros na derrota do Chelsea e avalia: "Foi uma grande atuação nossa"

O Chelsea fez hoje seu jogo de ida pelas oitavas de final da UEFA Champions League contra o Borussia Dortmund, no Signal Iduna Park, na Alemanha. A partida terminou 1 a 0 para o time de Dortmund, e fez com que a pressão sobre Graham Potter crescesse ainda mais. O time de Londres vinha de duas vitórias nos últimos 13 jogos, situação que preocupa os torcedores dos Blues.

Desde a demissão do técnico alemão Thomas Tuchel no início do mês de setembro de 2022, a torcida não apoia a decisão da contratação do treinador britânico. Os adeptos dos Blues pedem a saída do treinador.

Após o jogo, técnico optou por não apontar os erros e valorizar os pontos positivos da equipe na partida de hoje. Perguntado sobre a postura da equipe na partida.

"Foi uma grande atuação nossa, principalmente no segundo tempo. No geral, criamos algumas boas chances, tivemos muitos chutes a gol".

Potter também foi perguntado sobre a pressão da torcida após mais uma derrota.

"Você pode ver a reação dos torcedores no jogo, foi muito positiva. Eles viram aquela exibição da equipe (no empate com o West Ham em 1 a 1) e nos deram uma recepção fantástica. Precisamos continuar trabalhando agora."

Por fim, o treinador britânico classificou a derrota como um azar e não um mérito do adversário.

"Estou decepcionado com o gol que sofremos. Foi um contra-ataque de escanteio, e eles simplesmente quebraram em cima de nós. Tirando aquela ação, no segundo tempo fomos muito bons e tivemos azar de não marcar. Precisamos sempre de um pouco de sorte, mas não podemos esperar que isso aconteça. Os rapazes estão fazendo um trabalho fantástico, mas neste momento estamos sofrendo em termos de resultados, mas a exibição é positiva."

O Chelsea volta a campo, pela Premier League, no dia 18 de fevereiro, quando enfrenta o Southampton em Stamford Bridge. A partida de volta da UEFA Champions League será dia 07 de março, também na casa dos Blues.