Mbappé e Galtier acreditam na classificação do PSG na Champions após derrota para o Bayern

Após a derrota para o Bayern por 1 a 0 nas oitavas de final da Champions League nesta terça-feira (14), o treinador Cristophe Galtier e o atacante Kylian Mbappé concederam entrevista coletiva e ainda acreditam na classificação do Paris Saint-Germain.

Mesmo com desfalques, o técnico francês falou que não há desculpas para dar depois da derrota. Vale lembrar, que as grandes chances do PSG na partida foi após Mbappé entrar. O jovem atacante marcou dois gols, porém impedidos.

Galtier ainda afirma que teve uma conversa com os jogadores no vestiário e que acredita na classificação da equipe no jogo de volta, na Alemanha. "É um confronto em dois jogos e não há eliminados ou classificados. Eu tenho muita esperança. Tivemos uma conversa com os jogadores no vestiário".

Mbappé confia na virada

Mbappé, que entrou apenas após o gol de Coman e que está voltando de lesão, foi quem mais levou perigo à defesa dos bávaros após jogo apagado de Messi e Neymar. Além do treinador, o craque também acredita que a equipe consiga reverter o 1 a 0. "Temos de nos lembrar da parte final, estamos em desvantagem mas vimos que conseguimos colocá-los em dificuldade".

Perguntado sobre quem é o favorito para o jogo de volta, o francês reafirmou a confiança no Paris. "O favorito para o segundo jogo? O Paris Saint-Germain, como sempre!".

Jogo de volta

A segunda partida entre PSG e Bayern acontece no dia 8 de março, na Allianz Arena. O empate é favorável a equipe alemã, que venceu a ida por 1 a 0, com gol de Coman.