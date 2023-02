Agora na Ucrânia, Ricardo Lopes comemora primeiro título no FC Vorskla

O atacante Ricardo Lopes, que hoje defende as cores do FC Vorskla, da Ucrânia, comemorou seu primeiro título com a camisa do clube: a Copa de Inverno. O jogador falou sobre a importância de iniciar sua trajetória na agremiação com esse troféu.

"Estou muito feliz por ter começado minha trajetória no clube com esse título. Estou muito motivado com esse projeto e com a oportunidade de defender as cores do clube. Vou trabalhar muito para continuar evoluindo aqui".

Ainda de acordo com o atleta, seu crescimento tem sido importante e vem dando confiança.

“Tive uma evolução grande e minha adaptação foi rápida. Estou feliz. Agora é continuar melhorando no dia a dia para fazer a minha história aqui”.