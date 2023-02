Glasner assume Frankfurt abaixo diante do Napoli: “Perdemos de pouco para dizer o mínimo”

O Eintracht Frankfurt recebeu o Napoli, no estádio Deustche Bank Park, para a partida de ida das oitavas de final da UEFA Champions League. A partida terminou 1 a 0 para o time visitantes, e deixou a classificação dos Schlappekickers mais distante. O time alemão não vence uma partida oficial fora de casa desde 05 de novembro de 2022, quando derrotou o Augsburg por 2 a 1 em jogo válido pela Bundesliga.

Em mais uma boa temporada do clube alemão, a torcida se animou e sonha com a vaga nas quartas de final da competição, mas viu a dificuldade aumentar já no jogo de ida contra o melhor time italiano da temporada. Para o jogo de volta, o Frankfurt ainda terá a ausência de Kolo Muani devido a expulsão no jogo desta terça-feira (21).

Após a partida de hoje, os adeptos do clube de Frankfurt já se encontram desesperançosos por entenderem a enorme dificuldade que será bater o time de Nápoles na Itália.

Em coletiva, Oliver Glasner diz entender como o time foi abaixo, e apontou os erros vistos na partida:

“Estamos todos inevitavelmente desapontados, mas é preciso dizer que merecemos absolutamente a derrota. Cometemos erros desnecessários, perdemos a autoestima depois de um bom começo que nos viu perigosos várias vezes, mas futebol é assim. Eles cresceram exponencialmente e, em vez disso, não, diminuímos e permitimos essa responsabilidade. Com a expulsão de Kolo Muani, a partida ficou cada vez mais difícil e o Napoli mostrou toda a sua qualidade. Parabéns a eles, repito, a vitória é super merecida mas não iremos ao Maradona para sermos turistas de bandeira branca. Com um gol podemos trazer a inércia da partida a nosso favor. Aceitamos a derrota e certamente tentaremos derrubá-la. Lamento muito pelo Kolo Muani, uma falta do adversário sobre nós e sofremos um cartão vermelho quando só um cartão amarelo bastava. Não vamos falar de azar, erramos demais por causa do adversário que te pressiona logo de cara. Não pensamos rápido e rápido e nesses níveis compensa. Para aprender a andar você cai primeiro, depois levanta. Também tivemos algumas chances reais, que não se concretizaram e estivemos ativos no ataque.”

Glasner também valorizou o forte time visitante.



“O Napoli fez as coisas de forma excelente, nós não, perdendo a bola com muita facilidade e em áreas perigosas do campo".

O clube volta a campo neste sábado (25), às 11h30, fora de casa contra o RB Leipizg. Já partida de volta da UEFA Champions League acontecerá dia 15 de março, em Nápoles , e a equipe alemã terá que fazer história para passar de fase.