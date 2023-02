Em virada histórica, Real Madrid goleia Liverpool em Anfield

O Liverpool recebeu o Real Madrid em Anfield na partida de ida das oitavas da Champions League. Os reds saíram na frente com gols de Darwin Nuñez e Salah, mas sofreram virada histórica para 5 a 2 com gols de Vini Jr, duas vezes, Benzema, também duas vezes, e Militão.

Início animado

O Liverpool fez valer a pressão inicial e abriu o placar logo aos 3 minutos quando Salah enfiou bela bola para o uruguaio Darwin Nuñez marcar um golaço de letra. Pouco depois, Courtois falhou de maneira bisonha ao receber recuo de Carvajal, dominou de joelho e deixou a bola livre para Salah sem goleiro empurrar para as redes.

Quase os reds chegaram ao terceiro com Salah fazendo jogada individual e mandando para fora no canto direito na hora de finalizar.

A camisa do Real Madrid pesa muito em Champions League e Vini Jr fez valer isso ao fazer jogada individual, e mesmo cercado por três adversários, invadiu a área e finalizou cruzado, sem chances para Alisson.

Vini Jr quase conseguiu o empate aos 30, quando pegou sobra em escanteio e finalizou no canto direito, mas Alisson fez ótima defesa. Em mais uma falha surreal de goleiros, Alisson retribuiu o presente de Courtois dando passe em cima de Vinicius Jr e a bola foi parar dentro do gol garantindo o empate dos maiores vencedores da história do torneio.

Dale, Madrid!

Logo no início da segunda etapa, Modric cobrou falta para o meio da área e encontrou Militão sozinho para cabecear e virar o jogo em Anfield. Novamente o Real balançou as redes ampliando a vantagem para 4 a 2 com Benzema finalizando, a bola desviando em Joe Gomez e entrando no gol.

Para entrar para história, Vini Jr saiu em contra-ataque perfeito ajeitou para Benzema, que com toda calma do mundo driblou Alisson, deixando o brasileiro no chão e decretou a goleada madrilenha de 5 a 2.

Como fica e próximo jogo

O Real Madrid leva grande vantagem para o Santiago Bernabéu e precisa apenas de um empate para avançar de fase, enquanto o Liverpool precisará virar - lembrando que não tem mais o gol fora de casa. A partida de volta irá ocorrer no dia 15 de março, numa quarta-feira, às 17h (de Brasília).