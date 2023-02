Osimhen marca, Kvara dá linda assistência e Napoli vence Frankfurt pelas oitavas da Champions

Pela partida de ida das oitavas de final da Champions League, o Napoli venceu o Eintracht Frankfurt por 2 a 0, fora de casa, no Deutsche Bank Park, nesta terça-feira (21). Os gols foram marcados por Osimhen e Di Lorenzo e, além disso, Kvaratskhelia ainda perdeu pênalti no primeiro tempo.

A partida foi completamente dominada pela Gli Azzurri. Na primeira etapa, o clube italiano teve pênalti, não convertido, fez o 1 a 0 e ainda ampliou, porém estava impedido. Já no segundo tempo, ficaram com um jogador a mais e fizeram o segundo gol em troca de passes, com linda assistência de calcanhar de Kvaratskhelia.

Chute na trave e pênalti para o Napoli

Após belo lançamento, aos 34, Lozano recebeu nas costas do lateral, chutou e acertou a trave esquerda de Trapp, no rebote o zagueiro Tuta chutou Osimhen e juiz marcou pênalti. Na cobrança, Kvara chutou no canto direito e o goleiro alemão buscou.

Osimhen crava

Logo em seguida, aos 39, em contra-ataque, o atacante nigeriano abriu o placar. Lozano correu pela direita e cruzou rasteiro para Osimhen só empurrar para as redes. Na saída de bola, a zaga do Frankfurt errou e os dois fizeram a mesma jogada, porém agora o goleador estava impedido.

Kolo Muani expulso

Aos 13 do segundo tempo, o Frankfurt ficou com um a menos, o melhor jogador da equipe, Kolo Muani, foi expulso após uma entrada forte em Zambo Anguissa.

Golaço para ampliar o placar

Ao ficar com um a mais, Napoli continuou dominando o jogo e, aos 19, ampliou o placar. Após bela troca de passes, Anguissa lançou para Kvara, que deu uma linda assistência de calcanhar para Di Lorenzo chutar colocado e fazer o 2 a 0.

Jogo de volta

A partida de volta entre os dois times acontece no dia 15 de março, quarta-feira, às 17h, no Stadio Diego Armando Maradona. Quem vencer avança às quartas de final da competição.