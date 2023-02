Breno Nolasco comemora mais um gol e vitória do Famalicão fora de casa

No último domingo (19), o Famalicão venceu o Marialvas por 4x1, fora de casa, em jogo válido pela sexta rodada da segunda fase do Campeonato Português Sub-17. O resultado deixou a equipe na vice-liderança do Grupo A com 15 pontos ganhos, um a menos do que o líder Rio Ave. O meio campista brasileiro Breno Nolasco, mais uma vez, foi um dos destaques da partida com um gol e boa atuação.

Após mais um resultado positivo, o Breno Nolasco reforçou o objetivo de manter o time Sub-17 do Famalicão na divisão de elite do país. “Feliz por mais um gol, pela vitória da equipe e por mais um passo dado para continuarmos na elite. Seguimos trabalhando forte para evoluir ainda mais”, disse.

Breno Nolasco e o elenco do Famalicão voltam a campo no domingo (26), às 8h, em casa, contra o Merelinense.