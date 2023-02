RB Leipzig e Manchester City empatam no confronto de ida das oitavas da Champions

Na tarde desta quarta-feira (22), RB Leipzig e Manchester City empataram em 1 a 1, na Red Bull Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da UEFA Champions League. Os Citizens abriram o placar no primeiro tempo com Mahrez. Mas os donos da casa empataram na segunda etapa, com Gvardiol.

Tudo igual em Leipzig

A primeira etapa foi um pouco sonolenta, com o Manchester City controlando a posse de bola, com pouca velocidade na troca de passes e com dificuldades para encontrar espaços na boa defesa do RB Leipzig. Mesmo atuando em casa, o time alemão pouco tentou avançar ao campo de ataque.

Porém, um lance foi decisivo para os Citzens abrirem o placar no primeiro. Após o de Schlager na saída de bola, Gündogan não perdoou, ficou com ela e encontrou um passe para Mahrez marcar o único dos ingleses, aos 26 minutos.

Foto: Divulgação / Manchester City

Mesmo com o gol do City, o panorama da partida continuou o mesmo. Ingleses com a posse, rodando o jogo, enquanto os alemães se defendiam. A única finalização do Leipzig na primeira etapa foi no último minuto, com Werner, mas o atacante parou no goleiro Ederson.

O segundo voltou bem mais movimentado, só que com o Leipzig melhor na partida. Henrichs que entrou no intervalo, foi o ponto crucial nessa mudança de comportamento da equipe alemã, inclusive, foi o lateral que teve as duas primeiras grandes chances do time mandante na segunda etapa. Na primeira, cabeceou sobre o gol, já na segunda, ficou cara a cara com Ederson e chutou para fora com perigo.

Na sequência, o Leipzig teve outras três boas oportunidades de marcar com Waner, André Silva e Szoboszlai. Porém, todas essas chances foram salvas por lindas defesas de Ederson.

A pressão dos alemães funcionaram, e aos 69, a defesa do City acabou cedendo. Após escanteio cobrado por Halstenberg na segunda trave, Ederson que salvou o City nas outras oportunidades, desta vez saiu mal do gol, e Gvardiol apareceu para cabecear pro fundo da rede e empatar o jogo.

Foto: Divulgação / RB Leipzig

Os ingleses ainda tiveram uma boa chance de voltar à frente do placar, após passe de Grealish para Gündogan, que finalizou rasteiro para em grande defesa de Blaswich, já aos 73 da etapa final. Após isso, o jogo voltou a ficar morno e se encaminhou ao com o empate em 1 a 1 no placar.

Como os times ficam?

Com este empate, tudo fica em aberto para o próximo jogo entre as duas equipes, que acontecerá no dia 15 de março, no Etihad Stadium, na Inglaterra. Os gols marcados fora de casa não entram mais como critério de desempate, então, quem vencer na volta se classifica para as quartas de final. Em caso de novo empate, prorrogação. Se a igualdade persistir, a decisão será nos pênaltis.