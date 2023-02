Futebol inglês e Segunda Guerra Mundial: entenda como o esporte sobreviveu ao conflito na terra do rei

A Segunda Guerra Mundial durou por seis anos (1939 - 1945). O estopim foi a invasão da Alemanha nazista a Polônia. E, com a recusa de sair do território polonês, a Inglaterra e a França declararam guerra contra a Alemanha, desencadeando o conflito.

Ao todo, entre 70 e 85 milhões de pessoas foram mortas em todo o mundo. Indo para o futebol, o clube dominante na década de 30 foi o Arsenal. Os Gunners conquistaram cinco títulos ingleses (30/31, 33/34, 34/35, 35/36 e 38/39), e duas FA Cup’s (29/30 e 35/36).

Arsenal campeão inglês (Foto: Divulgação/Arsenal​)

Com o começo do conflito, o futebol na Inglaterra foi paralisado, em setembro de 1939. Na época, o Blackpool liderava com três vitórias. Assim, diversos nomes foram recrutados para lutar e tiveram os seus contratos rescindidos com os clubes.

"Em 6 de setembro, as Ligas Inglesa e Escocesa de Futebol realizaram reuniões separadas, nas quais ambas decidiram que todos os contratos entre clubes e seus profissionais deveriam ser suspensos e, portanto, todo o futebol organizado está suspenso", revela o historiador Alan Hodgson.

De acordo com a revista Picture Post, 629 jogadores se juntaram às forças armadas - a maioria serviu no exército britânico. O clube que mais cedeu membros para as forças armadas foi o Wolverhampton (91). Seguido pelo Liverpool (76), Huddersfield (65) e Leicester City (63).

Dentre os nomes recrutados, estavam algumas lendas do futebol britânico, como o "Mago do Drible" Sir Stanley Matthews e a lenda do Preston North End, Sir Tom Finney, que serviram na Força Aérea Real e no Exército Britânico, respectivamente.

Sem a liga nacional, foram criados torneios regionais para os civis se aliviarem dos eventos traumáticos. Logo, surgiram a Wartime League e a Wartime Cup. Além disso, a Inglaterra jogou cinco amistosos durante a guerra, três contra o País de Gales e dois contra a Escócia.

Um amistoso entre Escócia x Inglaterra reuniu 75 mil pessoas em Hampden Park. Público atípico devido a situação do momento.

Wartime League e Wartime Cup

A Football Association (FA), estabeleceu um limite de viagem de cinquenta milhas para os clubes participantes e os dividiu em ligas regionais separadas com números reduzidos de público. Além disso, os estádios só podiam contar com 8 mil pessoas.

A cada temporada, as divisões mudavam de região. A primeira teve 10 divisões. E, as preocupações com a segurança dos torcedores aumentaram após o bombardeio da Luftwaffe.

Porém, mais de 40 mil torcedores compareceram ao Estádio de Wembley para ver o West Ham levantar a Wartime Cup ao derrotar o Blackburn Rovers, por 1 a 0. Na temporada 1940/1941, as ligas foram reduzidas para duas: a Liga Regional do Norte e a Liga Regional do Sul.

West Ham com a taça da Wartime Cup (Foto: Divulgação/West Ham)

Mesmo com a rendição da Alemanha em maio de 1945 e o fim da guerra na Europa, a estrutura da Wartime League continuou por mais uma temporada. Mas, essa marcou o retorno da FA Cup com uma nova estrutura: os empates seriam decididos em gols agregados e prorrogação.

A Wartime League produziu poucos momentos bons. Os pontos da tabela eram muitas vezes somados por média de gols ou jogos, em oposição aos resultados dos jogos.

Na Inglaterra, pelo menos 13 estádios foram alvos de bombas alemãs durante a guerra: Anlaby Road (Hull City), Boleyn Ground (West Ham), Bramall Lane (Sheffield United), Goodison Park (Everton), Highbury Stadium (Arsenal), Home Park (Plymouth Argyle), Meadow Lane (Notts County).

Old Trafford (Manchester United), Roker Park (Sunderland), St Andrew's (Birmingham City), The Dell (Southampton), The Old Den (Millwall) e Villa Park (Aston Villa). A Alemanha nazista fez ataques contra alvos estratégicos, como os centros industriais e as cidades portuárias.

Além disso, alguns estádios passaram a ser utilizados como bases militares. E, durante a guerra, o governo britânico ressarciu os clubes pelos danos aos estádios causados por bombas e etc.

Pós conflito

Com o final da guerra, a FA planejou uma turnê com o Dynamo Moscou,, como uma forma de confraternização. Já que havia um sentimento de comunhão com os soviéticos, pois o Exército Vermelho mudou os rumos do conflito.

Assim, o Dynamo realizou diversos amistosos na Grã-Bretanha a partir de novembro de 1945. O jogo mais emblemático, foi contra o Chelsea, quando mais de 80 mil pessoas lotaram as arquibancadas de Stamford Bridge.

A expectativa pelo jogo era tão alta que os torcedores chegaram ao estádio 6 horas antes. O Dynamo era o atual campeão soviético e tinha fama pelo seu estilo de jogo. A partida terminou empatada em 3 a 3.

O Campeonato Inglês só retornou de fato, na temporada 1946/47, com o Liverpool sendo o primeiro campeão inglês no pós-guerra. Mas, o grande time pós conflito foi o Portsmouth, que foi bicampeão inglês em 48/49 e 49/50.

Portsmouth campeão inglês ( Foto: Divulgação/Portsmouth)

O Pompey também é dono de uma curiosidade interessante: é o clube britânico que mais tempo ficou como campeão. Já que o time venceu a FA Cup em 1938/39, e com a paralisação do futebol, a equipe só foi perder o status em 1945/46.