Malcom e Claudinho conseguem cidadania russa

Os brasileiros Malcom e Claudinho conseguiram cidadania russa nesta sexta-feira (24). Atualmente no Zenit São Petersburgo, da Rússia, os atletas têm que morar no país por, no mínimo, cinco anos para defenderem a seleção. Resumidamente, o ex-jogador do Corinthians já pode atuar em 2024, enquanto que o ex-atleta do RB Bragantino em 2026.

No entanto, para deixar de vez a seleção brasileira, Malcom e Claudinho não poderiam ser convocados para representar a Amarelinha em seus jogos. A cidadania foi concedida pelo presidente do país, Vladimir Putin. Coincidente, no dia em que a guerra na Ucrânia completou um ano. A vontade de se naturalizarem russos partiu dos próprios jogadores.

Diretor admitiu vontade de Malcom e Claudinho se naturalizarem

No último sábado, o diretor-geral do clube, Alexandr Medvedev, havia informado que os dois atacantes haviam recebido autorização para receber a nacionalidade russa e que estavam pendentes da definição da data para a cerimônia de juramento.

O dirigente ainda destacou que a obtenção da cidadania por Malcom e Claudinho não significa que eles poderão jogar imediatamente pela seleção da Rússia.

“A cidadania do país não é o equivalente à cidadania esportiva. Deve levar algum tempo para que possam jogar pela seleção russa”, disse Medvedev à agência de notícias estatal TASS.

Jogadores podem defender a Rússia mesmo atuando no sub-20 do Brasil

Os dois jogadores teoricamente podem defender a Rússia, embora ambos tenham feito parte da seleção olímpica do Brasil que conquistou a medalha de ouro nos Jogos de Tóquio, em 2021. Em 2020, a FIFA flexibilizou as regras para que jogadores que já defenderam um país possam no futuro atuar em outra seleção. Em setembro do ano passado, o Zenit anunciou que os jogadores desejavam obter a cidadania russa.