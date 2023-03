Barcelona é derrotado pelo Almería e perde chance de aumentar vantagem na liderança

Em confronto válido pela 23º de LaLiga, o Barcelona foi até o Estádio de los Juegos Mediterráneos neste domingo (26) e perdeu para o Almería por 1 a 0, com gol do atacante El Bilal Touré, ainda no primeiro tempo.

O resultado foi o extremo para os dois clubes. Para o Barcelona, a segunda derrota, já que perdeu para o Manchester United na Europa League na última quinta-feira, além de despediçar a chance de aumentar a diferença para o Real Madrid, podendo ter ficado ainda mais perto do título. Agora, a equipe comandada por Xavi tem 59 pontos, sete a mais que o Madrid.

Para o Almería foi um desafogo. A equipe chegou aos 25 pontos, deixou a vice-lanterna da competição e saltou para 15º colocação, ganhando fôlego na disputa contra a zona do rebaixamento.

O jogo

O Améria chegou para o confronto com uma goleada de 6 a 2 no último confronto para o Girona, então começou a partida de forma cautelosa contra o líder da competição. Aos 17', Alba cruzou na área e Sergi Roberto sozinho, cabeceou direto para fora.

Aos 23', o primeiro e único gol do jogo. Javier Suárez achou lindo passe por cima da defesa do Barcelona e encontrou El Bilal Touré, que dominou, entrou na área e soltou uma bomba. A bola ainda pegou no travessão antes de morrer no fundo do gol.

Após o gol, o Améria ainda seguiu no ataque. Aos 26', depois de cruzamento na área, Léo Baptistão finalizou sem jeito e Ter Stegen mandou para escanteio.

Aos 69', depois de nova bola na área, Javier Suárez soltou um foguete, a bola tinha direção do gol, mas explodiu em Marcos Alonso no meio do caminho. Já na reta final, o Barcelona passou a pressionar o adversário. Aos 71', Gavi cruzou na área, a bola passou na frente do Raphinha, que se esticou todo e não conseguiu tocar na bola.

Aos 80', Gavi cruzou na área, a defesa do Almería afastou mal e a bola ficou com Alarcón, que dominou e chutou rasteiro, mas o goleiro Fernando Martínez defendeu. O Barça seguiu pressionando. Aos 84', Ferran Torres cruzou na área, Ronald Araújo desviou de cabeça e a bola tirou tinta da trave esquerda do Almería.

No fim, aos 93', Raphinha recebeu cruzamento na área e ajeitou de cabeça para Ronald Araújo, que se esticou, mas não chegou na bola, desperdiçando uma boa oportunidade na reta final para os visitantes.

Aos 94', o Almería quase ampliou. Embarba ficou com a bola, saiu em contra-ataque com total liberdade, entrou na área e finalizou, mas Ter Stegen fez um milagre, salvando o Barcelona e dando números finais ao duelo.

Próximos confrontos

Os dois times tem compromissos diferentes nos próximos jogos. O Barcelona entra em campo na quinta-feira (02), às 17h, contra o Real Madrid, em duelo válido pelo primeiro confronto da semifinal da Copa do Rei da Espanha.

O Almería só volta a jogar no próximo sábado (04), às 12h15, em casa diante do Villarreal, em confronto jogado pela LaLiga.