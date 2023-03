Marcin Oleksy, do futebol de amputados, vence o Prêmio Puskás de gol mais bonito do mundo

O polonês Marcin Oleksy venceu o Prêmio Puskás, na categoria The Best, pelo golaço feito em Warta Poznan x Stal Rzeszow. O atleta que marcou o gol de voleio em jogo realizado em novembro na Polônia e possui parte da perna esquerda amputada, superou o brasileiro Richarlison e o francês Dimitri Payet e ganhou a votação.

"É difícil para mim imaginar receber esse prêmio, mas aqui estou. Recebo essa honraria por ter feito um dos gols mais bonitos do mundo. Agradeço muito aos meus familiares. Muitos me ajudaram a poder passar por cima da dificuldade depois do acidente que tive. Preciso agradecer demais a todos e ao futebol”

A história de Oleksy

Pela primeira vez na história do Prêmio Puskás, um jogador que não tem um dos membros ganha o troféu. Oleksy também defende a seleção polonesa e chegou a representar seu país na Copa do Mundo de Amputados em 2022. Fora do futebol, ele trabalha como operário e acorda todos os dias às 5h para dar início à sua jornada. Ele treina pelo menos três vezes por semana com seu clube e com a seleção.

Oleksy jogava como goleiro na adolescência e tinha Iker Casillas, do Real Madrid, como seu maior ídolo. No entanto, sua vida mudou completamente depois do dia 20 de novembro de 2010.

Há 12 anos, ele precisou amputar a perna esquerda depois de ser esmagado por máquinas pesadas enquanto trabalhava em uma obra na beira de uma estrada. O acidente foi causado após um carro desgovernado sair da pista e acertar o maquinário, que caiu sobre ele.

Sua volta aos gramados ocorreu em 2019 e em uma posição diferente. Ele começou a se destacar como atacante no campeonato nacional e foi convocado pela primeira vez pela seleção polonesa.

Veja o gol: