Fórmula 1 anuncia parceria com o Tottenham Hotspur

A Fórmula 1, maior competição de automobilismo do mundo, e o Tottenham Hotspur, clube de futebol da Premier League, anunciaram uma parceria de 15 anos. Como parte disso, ambas tem o objetivo de construir uma pista de Kart no entorno do estádio. Assim, as mesmas serão construídas para crianças e adultos na parte sul.

“A experiência do kart será um destino e um lugar que famílias, amigos e aspirantes a pilotos de todo o mundo vão querer visitar e aproveitar, envolvendo novos públicos e oferecendo um ponto de entrada acessível para o mundo do automobilismo”, disse Stefano Domenicali, presidente e CEO da F1.

Presidente do Tottenham comenta parceria

Daniel Levy, presidente-executivo do Spurs, disse:

“Desde a construção desse estádio, nossa ambição sempre foi ver o quão longe poderíamos ir em termos de entregar experiências de primeiro nível que atraem as pessoas do mundo todo o ano todo”.

“Sempre tentamos trazer os maiores nomes do esporte e do entretenimento. E estamos muito animados por anunciar essa parceria de longo prazo com a F1, e o que ela trará para nossas comunidades local, nacional e global".

Construção da pista tem objetivo de formar novos pilotos

A construção da pista de Kart eletrônica tem o objetivo de formar novos pilotos, estágios para a população local e eventos educacionais em escolas destacando carreiras em áreas como desenvolvimento de software e engenharia. Vale lembrar, que a Fórmula 1 criou há alguns anos a “F1 Academy”, expandindo e tentado melhorar sua ação de diversidade nos últimos anos.