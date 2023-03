Após denúncias de assédio, presidente da Federação Francesa renuncia ao cargo

Nöel Le Graët não estará mais à frente da Federação Francesa de Futebol (FFF). O mandatário estava afastado do cargo de presidente, após denúncias de assédio sexual e segue sendo investigado pela justiça da França. Com imagem arranhada e muita pressão, após brigas com Zinedine Zidane.

Sob o comando de Nöel Le Graët, a Federação Francesa de Futebol conquistou dois títulos: uma Copa do Mundo em 2018 e a Nations League em 2021. Agora, quem assume o cargo momentaneamente é o antigo vice-presidente Phillippe Diallo. Ele vai gerir a Federação Francesa até que novas eleições sejam marcadas.

Polêmicas envolvendo o ex-presidente

Neste mês, a auditoria concluiu que o dirigente de 81 anos não tinha mais "a legitimidade necessária" para administrar e representar o esporte na França e "destacou o comportamento inadequado de Le Graët em relação às mulheres".

Agora ex-presidente, foi criticado por renovar o contrato de Didier Dechamps, atual técnico da França, até 2026. A FFF também criticou a auditoria, argumentando que o "relatório do ministério (foi) baseado menos em fatos objetivos do que em avaliações que às vezes levaram a uma difamação desproporcional do órgão".

“Se Zidane tentou entrar em contato comigo? Certamente não, eu sequer atenderia o telefone”, afirmou o dirigente.

Perguntado sobre o rumor de Zidane dirigir a seleção brasileira, ele respondeu: “Não dou a mínima, ele pode fazer o que quiser”. A reação foi pesada, inclusive da principal estrela da França, Kylian Mbappé. “Zidane é a França, não desrespeitamos uma lenda assim”, afirmou o jogador no Twitter.

“Foi muito inapropriado, muito desrespeitoso, que você só pode sentir de alguém que não está com a mente 100% ali”, afirmou a ministra do esporte, Oudéa-Castéra, que continuou: “Ele não pode continuar, isso é claro”. O presidente do Comitê de Ética da entidade, Patrick Anton, também foi claro em relação à sua posição sobre o dirigente: “Peço a Le Graët que se demita, ele perdeu a lucidez”.