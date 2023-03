Titularidade e invencibilidade, Henrique Trevisan enaltece sua largada em 2023 pelo FC Tokyo no Campeonato Japonês

Sorriso de orelha a orelha. Assim está a fisionomia do zagueiro brasileiro, Henrique Trevisan. Totalmente recuperado de cirurgia no ombro esquerdo, ele foi titular do FC Tokyo nas duas primeiras rodadas do Campeonato Japonês. Além da titularidade, o defensor tem o que festejar, afinal a sua equipe não foi derrotada e sofreu apenas um gol.

Uma das referências do elenco do FC Tokyo, Henrique Trevisan valorizou o bom começo de 2023. “Fico feliz por ter voltado bem, após meses afastado pela lesão. Contente pela estreia como titular tendo uma vitória e depois um empate, fora de casa, onde merecíamos os três pontos. É um começo positivo que dá confiança para os próximos jogos”, explicou o camisa 44.

No próximo sábado, o FC Tokyo volta a campo, novamente como visitante, diante do Kyoto Sanga, que perdeu os seus dois primeiros jogos. Uma vitória pode colocar a equipe de Henrique Trevisan na zona de classificação para AFC Champions League. “É um jogo fora de casa, contra um adversário que ainda não pontuou, mas que vai estar muito mobilizado para o jogo para reverter essa situação. Apesar disso, acredito que temos condições de ir lá e fazer um ótimo jogo e sair com a vitória”, garantiu o zagueiro.

Desde 2021 no Japão, Henrique Trevisan atingiu no seu último compromisso a marca de 45 partidas no futebol japonês. “É um país que me adaptei muito bem. Tenho um carinho muito grande por todos e espero crescer cada vez mais aqui como atleta e pessoa”, finalizou.