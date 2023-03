Após título da Supercopa do Japão, Anderson Lopes marca na J-League e mira bicampeonato

O ano de Anderson Lopes não poderia ter começado melhor. Depois de levantar o título da Supercopa do Japão ao vencer o Ventforet Kofu por 2×1, com direito a assistência, o Yokohama Marinos segue 100% na J-League.

Atual campeão, a equipe do brasileiro venceu a segunda partida consecutiva na competição e segue na liderança com seis pontos conquistados juntamente com Nagoya Grampus e Vissel Kobe.

“É um início de temporada promissor. Começar o ano levantando uma taça importante e com um desempenho satisfatório na J-League nos deixa bastante motivados para melhorar ainda mais e buscar nossos objetivos. Quero muito esse bicampeonato”, revelou o jogador.

Autor de um dos gols na vitória do último final de semana contra o Urawa Reds, por 2×0, Anderson Lopes acumula 38 jogos pelo Yokohama com 15 gols marcados e oito assistências.

“Eu tenho o objetivo de continuar fazendo história nesse clube. 2022 foi uma temporada sensacional e foi indescritível tudo que passamos aqui. Quero buscar cada vez mais sucesso com essa camisa que já está marcada para sempre na minha história”, finalizou o jogador.

O próximo desafio do Yokohama na J-League será na sexta-feira (03), às 07 horas (horário de Brasília), contra o Sanfrecce Hiroshima, clube que Anderson defendeu por duas temporadas.