Matheus Dias, volante do Pogón Grodzisk, comenta as expectativas para a volta da Liga

O volante Matheus Dias, de 25 anos, destacou a intensa preparação que o time teve ao longo de janeiro e fevereiro para a segunda metade da III Liga Polonesa. O Pogón Grodzisk é o atual líder da competição, e espera manter a forma para conquistar o título.

Na primeira metade da liga, o time conquistou 10 vitórias, quatro empates e três derrotas, marcando 31 gols em 17 partidas.

"A equipe vem ainda mais motivada para esse segundo turno da temporada, pois sabemos que a cada rodada, nosso objetivo principal, que é o título, está mais próximo. Sabemos que tudo pode acontecer em um campeonato de pontos corridos, por isso, devemos impor um foco ainda maior para o restante do torneio", comentou o volante.

Segundo Matheus, o time está com a confiança no topo, por isso, sente que possuem todas as condições para segurarem a liderança ao longo do segundo turno e assim levantar o título.

"As expectativas da equipe são muito altas. Pela frente temos desafios complicados, sabemos que são difíceis, mas, temos plena capacidade de retornar da pausa de inverno com uma boa vitória", afirmou o confiante Matheus.