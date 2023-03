Bayern vence Stuttgart fora de casa e reassume liderança da Bundesliga

Em tarde de rodada da Bundesliga neste sábado (04) o Bayern de Munique visitou o Stuttgart e venceu por 2 a 1, com gols do zagueiro De Ligt e do atacante Choupo-Moting. José Perea descontou para os mandantes já na reta final do confronto.

Com a vitória, o Bayern de Munique venceu pela segunda vez seguida, chegou aos 49 pontos e reassumiu a liderança da Bundesliga no saldo de gol, passando o Borussia Dortmund que venceu o RB Leipzig na sexta-feira (03). O Stuttgart perdeu o segundo duelo seguido e continua com 19 pontos, os mesmos dos três últimos colocados da competição, podendo entrar na zona do rebaixamento a qualquer momento.

Chances perdidas

O primeiro tempo foi dominado pelo Bayern de Munique, onde a equipe criou inúmeras oportunidades, teve mais finalizações, mais posse de bola, mas marcou apenas um gol com De Ligt, aos 39' já na reta final, desafogando o time que pressionava desde os minutos iniciais.

Na volta do segundo tempo, o Bayern voltou e decidiu logo no início. Aos 62', o atacante camaronês Choupo-Moting recebeu passe do Thomas Müller e anotou o segundo da equipe visitante, dando tranquilidade ao clube.

Mesmo com a vantagem, o Bayern de Munique seguiu no ataque e buscando mais gols, mas perdendo as oportunidades. Já no fim, k Stuttgart chegou ao primeiro. Aos 88', José Perea recebeu assistência Tiago Tomás e diminuiu o marcador, dando números finais ao duelo.

Próximos jogos

O Bayern de Munique muda o foco agora e pensa na Champions League, no qual enfrenta o PSG na próxima quarta-feira (08), pelo jogo da volta, onde venceu em Paris por 1 a 0 e tem a vantagem do empate jogando em casa.

O Stuttgart só volta a jogar no próximo sábado (11), onde visita o Eintracht Frankfurt, pelo Bundesliga, onde vai em busca de quebrar a sequência negativa.