Real Madrid tem gol anulado e empata sem gols com Betis no Benito Villamarín

Real Madrid e Betis fizeram um jogo equilibrado pela 24ª rodada de LaLiga, no Benito Villamarín, e não saíram do 0 a 0. Ambas as equipes mostraram extrema atenção para fechar espaços, Benzema até marcou um golaço de falta, mas o tento foi anulado pelo VAR. Os mandantes também exigiram intervenções de Courtois.

Golaço anulado

Os Verdiblancos tiveram a iniciativa do jogo, colocando os visitantes para atuarem mais em seu campo de defesa e pouco conseguiam avançar. Ayoze Pérez resolveu soltar uma bomba de fora da área Courtois salva com uma das mãos. Entretanto, do outro lado tinha um adversário perigoso, que precisou apenas de uma oportunidade para ameaçar. Rodrygo tabelou com Benzema, ele tirou da marcação e foi parado com falta por Pezzella, ao lado da meia-lua. Benzema bateu falta, tirando da barreira e acertou o ângulo, não dando nenhuma chance a Bravo. O tento acabou sendo anulado. O árbitro foi rever o lance na cabine do VAR e anulou o gol. A bola desviou no braço de Rüdiger.

A pressão do Betis não perdurou durante toda a etapa inicial. Como era de se imaginar, os Merengues foram ganhando espaços e voltaram a ameaçar. Valverde chuta forte de longe. A bola pegou efeito e passou raspando no travessão. Os donos da casa ficaram perdidos no esquema tático, pouco aparecendo para incomodar Courtois. Ruibal até tentou colocar na área, na reta final, mas Courtois fez a interceptação.

Pressão vira equilíbrio

Os comandados de Manuel Pellegrini retornaram para o segundo tempo pressionando o Madrid. Logo no primeiro minuto, Ruibal bateu de forma mascada de longe, exigindo boa defesa de Courtois. O time da capital espanhola tentou responder, com Vini Jr cruzando rasteiro da linha de fundo. Benzema chutou com liberdade dentro da área e Bravo defendeu à queima-roupa. Os Verdiblancos estavam mais agressivos e continuaram incomodando. Miranda cruzou rasteiro. Borja Iglesias ajeitou e bateu com a canhota. O goleiro saiu do gol, cresceu para cima do atacante e salvou com o braço esquerdo. O confronto foi ficando equilibrado.

Com ambas equipes atentas, ficou difícil encontrar bons espaços, além das atuações dos goleiros. Tanto Pellegrini, quanto Carlo Ancelotti realizaram substituições para, quem sabe, alguém conseguisse surpreender, porém a atenção era tremenda, com jogo no lá e cá. O clima deu uma requentada na reta final. Bravo não deixou Vini Jr pegar a bola fora do campo em lateral a favor do Madrid. Os jogadores fizeram aquela roda e o árbitro apenas conversou para acalmar os ânimos.

Situação e o que vem por aí

Nada muda na tabela de classificação com o empate. O Real Madrid é o segundo colocado, agora com 53 pontos, sendo nove de diferença para o líder Barcelona, enquanto o Betis aparece na quinta colocação, com 41, três a menos que a Real Sociedad, primeiro time do G-4.

O Betis volta a sua atenção para a Europa League. Os Verdiblancos irão enfrentar o Manchester United, às 17h (de Brasília), no Old Trafford. Já o Real Madrid terá a semana cheia e vai duelar contra o Espanyol no sábado (10), em LaLiga, às 10h (de Brasília), no Santiago Bernabéu.