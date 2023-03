Neymar passará por procedimento cirúrgico e não deve mais atuar pelo PSG na temporada

Após bom início nas competições europeias, o atacante Neymar terá de passar por um procedimento cirúrgico que pode o afastar do restante da temporada. Na vitória parisiense por 4 a 3 contra o Lille, com direito a gol e assistência do craque brasileiro, no último dia 19, o camisa 10 do PSG sofreu uma entorse no tornozelo direito.

Com isso, o departamento médico do clube francês recomendou ao jogador uma cirurgia para reparação ligamentar, com o objetivo de evitar um grande risco de uma nova lesão na região. Neymar vinha se recuperando da lesão com um tratamento conservador, mas optou por cirurgia devido ao histórico recente de lesões no local.

O PSG informou através de nota oficial nesta segunda-feira que o procedimento será realizado em Doha nos próximos dias, e que o jogador deve ficar de fora dos gramados por até quatro meses.

Caso prazo se confirme, o camisa 10 do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira não deve mais atuar na temporada europeia, que termina no fim de junho.

''Neymar Jr teve vários episódios de instabilidade do tornozelo direito nos últimos anos. Após sua última entorse, a equipe médica do Paris Saint-Germain recomendou uma operação de reparação ligamentar, a fim de evitar um grande risco de recorrência. Todos os especialistas consultados confirmaram essa necessidade. Esta cirurgia será realizada nos próximos dias no Hospital Aspetar, em Doha. Espera-se um período de três a quatro meses para seu retorno aos treinos coletivos'', diz a nota oficial do clube francês.

Na atual temporada, Neymar já havia marcado 18 gols e distribuído 19 assistências em 29 jogos pela equipe que lidera o Campeonato Francês com oito pontos de vantagem.

Sem Neymar e com o desfalque do zagueiro Kimpembé, o PSG volta a campo nesta quarta-feira (08), às 17h, buscando virada contra o Bayern de Munique, pela partida de volta das oitavas de finais da UEFA Champions League.