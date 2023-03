Vivendo grande momento no futebol africano, Milton Nienov comenta possibilidade de novos títulos pelo Young Africans

Com 14 anos de experiência no futebol africano, o preparador de goleiros Milton Nienov está perto de continuar marcando seu nome na história do Young Africans, da Tanzânia.

Nesta quarta-feira (08), a equipe do brasileiro venceu o Real Bamako, em casa, pelo placar de 2x0, e ficou perto de garantir uma vaga à próxima fase da Confederations Cup. Após quatro rodadas, o Young Africans ocupa a segunda colocação do grupo D e precisa de apenas uma vitória nas próximas duas partidas para assegurar uma das vagas.

“Faremos um jogo decisivo contra o Monstir, que lidera o grupo, no próximo dia 19. Estamos encarando como uma final de Copa do Mundo e vamos buscar esse resultado para carimbar nossa classificação. Dependendo dos outros jogos, podemos até ter um cenário diferente para a classificação, mas estamos trabalhando com uma vitória em dois jogos. Seria importante já que há 25 anos o clube não chega às quartas da Confederations Cup”, analisou Milton.

Na Premier League, o Young Africans lidera com 62 pontos, oito a mais que o segundo colocado, após 23 rodadas.

“Estamos numa colocação privilegiada, mas não podemos achar que já ganhamos alguma coisa. Dois, três jogos ruins as coisas já podem mudar drasticamente. Estamos focados em continuar fazendo história pelo clube”, destacou Nienov.

Tendo conquistado a Premier League, Tanzanian Cup e a TFF Community Shield na temporada passada, Nienov pretende continuar acumulando troféus no continente africano.

“Nas duas últimas temporadas na Tanzânia conquistei cinco títulos. Dois pelo Simba e três com o Young Africans. Espero continuar com esse desempenho para, quem sabe, fechar com chave de ouro minha passagem por aqui. Estou com outros planos para a minha carreira e em breve deveremos ter novidades”, finalizou Milton Nienov, que possui todos os cursos da CBF para atuar como treinador.

O próximo compromisso do Young Africans será no domingo (12), contra o Geita Gold, em casa, pela Premier League.