Bayern de Munique despacha PSG e se garante nas quartas da Champions

Não teve jeito! O Bayern de Munique não deu a mínima chance para o PSG e voltou a vencer por 2 a 0, na Allianz Arena, com isso garantindo a passagem para as quartas de finais da Champions League. Mais uma vez, Choupo-Moting cravou a lei do ex e Gnabry deu números finais ao confronto.

Nada de gols na primeira etapa

O jogo começou mais equilibrado , com as duas equipes se estudando antes de ir ao ataque. No lado parisiense que precisa de gols

Na melhor chance da primeira etapa, De Ligt salvou a bobeada da defesa. Sommer se atrapalhou na saída de bola e Vitinha tocou para a rede vazia, mas De Ligt tirou em cima da linha e vibrou como se fosse gol. Sendo essa a oportunidade derradeira da primeira etapa, então terminando zerado.

O Bayern voltou do intervalo mais aceso e pressionando o PSG, mas aos 7 minutos o lance mais polemico da partida. Em cruzamento na área, Choupo-Mouting desviou de cabeça e Thomas Muller se esticou pra empurrar na meta. Porém, o assistente anulou o lance por entender que o Muller estava em condição ilegal.

Os Bávaros não se acomodaram com o gol anulado e mesmo assim continuava a pressão, quando conseguiu sai na frente. Verrati foi desarmado pelo Goretzka que entregou com afeto para o Choupo Mouting, que só empurrou para a rede, sendo que dessa vez valeu.

Parece que hoje não era o dia do PSG já que logo na oportunidade seguinte, Summer se redimiu do erro da primeira etapa. Em bola alçada. Sergio Ramos cabeceou firme, o goleiro fez uma defesa espetacular e evitando o empate.

A equipe parisiense só chegava através de levantamento na área e sempre com a cabeçada de Sergio Ramos, então quase nos acréscimos o Bayern tratou de fechar o caixão. Em mais uma mal saída de bola, Gnabry tabelou com Cancelo e o alemão bateu cruzado no alvo. Alphon Davies ainda tentou ampliar o marcador, mas Donnarumma evitou. Diante disso os Bávaros chegam a mais uma quartas da Champions.​​​​​​​