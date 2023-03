Com gol contra, Arsenal arranca empate contra o Sporting pela Europa League

O Estádio José Alvalade foi o palco do jogo de ida entre Sporting e Arsenal, pelas oitavas de final da Europa League. Em jogo equilibrado, com direito a gols parecidos, os Leões quase levaram a vantagem para Londres, mas os Gunners contaram com um desvio, deixando o resultado em 2 a 2. Gonçalo Inácio e Paulinho balançaram as redes pelo lado alviverde, enquanto Saliba e Morita (contra) pelo time da terra do rei.

Bola parada decisiva

Os Gunners tiveram muita mudança, e mesmo com um time misto, tiveram mais a posse de bola a favor, rodando em busca de achar o melhor espaço, mas foram os donos da casa que surpreenderam. Gonçalo Inácio fez longo lançamento do campo de defesa para Pote. O Camisa 28 invadiu a área em velocidade e bateu cruzado, mas pegou muito mal e mandou à esquerda do gol.

Com 70% de domínio, o time de Mikel Arteta era lento nas trocas de passes e foi numa acelerada que encontrou o caminho das redes. Saka esticou com Fábio Vieira. Matheus Reis acompanhou e chegou por baixo para ceder o escanteio. O próprio meia cobrou, Saliba subiu sem marcação e cabeceou para baixo, deixando os visitantes à frente do marcador. Zinchenko quase ampliou, em cobrança de falta, ele carimbou a barreira, mas aproveitou a sobra e chutou firme. Adán espalmou no meio do gol.

O Leão foi ganhando mais espaço, principalmente com o crescimento de Edwards na partida, a pressão do time alviverde foi aumentando e não demorou para igualar. Aos 33, Gonçalo Inácio soltou uma bomba de longe. Turner caiu e espalmou com a ponta dos dedos. Na sequência, Edwards bateu escanteio fechado. O goleiro ficou observando, sem sair da pequena área, e Gonçalo Inácio subiu com liberdade para desviar de cabeça. Edwards teve duas chances de ampliar, uma quando arrematou de longe, mas Turner defendeu rente à trave. Mas nos minutos finais a dúvida impediu o atacante de virar para o Sporting. Turner se enrolou na saída de bola, Paulinho apertou, mas Edwards ficou na dúvida sobre a posição e não aproveitou a situação para ampliar. O goleiro voltou a ter a posse e pediu desculpas pelo erro.

Desvio do empate

O ritmo do segundo tempo começou mais animado, com o time de Rúben Amorim chegando ao ataque em boa individual de Trincão. O camisa 17 gingou na frente da zaga e cruzou. Turner fez a intervenção e Morita ficou com a sobra da entrada da área, ele resolver arriscar, mas o goleiro encaixou. Zinchenko dá ótimo passe para Gabriel Martinelli. O brasileiro dá uma cavadinha dentro da área, mas Adán salva com uma das mãos.

Aos 55, Edwards enfiou Pote na área. O volante bateu de primeira ao se movimentar rapidamente. Turner defendeu parcialmente e Paulinho virou na sobra. O Arsenal acabou diminuindo o ritmo de jogo. O jogo estava mais pendente para o lado alviverde. Contudo, uma escapada deu um novo ânimo. Martinelli realizou jogadaça ao arrancar do campo de defesa, deixou três para trás e driblou o goleiro, mas a bola escapou por centímetro e acabou tendo o chute bloqueado por St.Juste. No fim, a sorte contribuiu para o lado Gunner. Xhaka arriscou de longe. A bola desviou em Morita e morreu dentro do gol.

Situação e o que vem por aí

Com o fim do gol fora de casa, quem vencer avança de fase. A partida será decidida nos pênaltis se o empate persistir. Na próxima quinta-feira (16), o Arsenal recebe o Sporting no Emirates Stadium, às 17h (de Brasília).