Antony marca golaço e Manchester United goleia Betis pela Europa League

Um duelo após a goleada sofrida contra o Liverpool no último fim de semana, o Manchester United se recuperou na temporada após golear o Betis por 4 a 1, nesta quinta-feira (09), em Old Trafford, em jogo válido pela ida das oitavas de final da Europa League.

Com o resultado, o United pode perder até por dois gols na Espanha que estará classificado para as quartas. O Betis terá a difícil missão de vencer por três ou mais gols de diferença para sonhar com a próxima fase.

Primeiro tempo

O Manchester United abriu o placar logo cedo, aos seis minutos, quando Rashford ficou com a bola pelo lado direito, tirou a marcação e soltou um canudo no ângulo para anotar um golaço. Mesmo com vantagem, o United seguiu atacando. Aos 18', Luke Shaw cruzou e Weghorst meteu um voleio. A bola passou muito perto da trave.

Aos 29', quase o segundo. Rashford recebeu passe pela esquerda, entrou na área e finalizou colocado. O goleiro Bravo se esticou e fez boa defesa para evitar o 2 a 0.

O Betis quase não tinha chegado, mas aos 32', deixou tudo igual, depois que Ayoze Pere ficou com a bola e finalizou para o fundo do gol para empatar o jogo em Old Trafford.

Os donos da casa ainda tiveram a oportunidade de ir para o intervalo com vantagem. Aos 43', Antony finalizou dentro da área e a marcação bloqueou o chute que tinha direção certa.

Segundo tempo avassalador!

Diferentemente do primeiro tempo, o Manchester United voltou para o segundo com mais efetividade e pressionando o adversário. Aos 52', o segundo dos Diabos Vermelhos. Antony soltou uma bomba de fora da área no ângulo esquerdo do goleiro para anotar um lindo gol em Old Trafford.

Seis minutos depois, o terceiro para dar tranquilidade. Luke Shaw cobrou escanteio e Bruno Fernandes desviou para anotar o terceiro do United. Antony quase marcou o segundo dele no confronto aos 63', quando o brasileiro recebeu passe de Bruno Fernandes, entrou na área e finalizou. A bola tirou tinta do travessão.

O time comandado por Erik ten Hag não parava de atacar. Aos 75', Weghorst ficou com a bola dentro da área e de frente para o gol, mas na hora da finalização, foi bloqueado na hora certa, desperdiçando uma ótima chance.

Aos 83', Pellistri fez boa jogada pela direita e cruzou na área. McTominay soltou a bomba e Bravo deu rebote, para Weghorst concluir e anotar o quarto e dar números finais ao duelo.

Próximos jogos

Agora, os dois times voltam a focar em seus campeonatos nacionais. Ambos entram em campo no próximo domingo (12). O Manchester United recebe em Old Trafford, o Southampton, às 11h. O Betis visita o Villarreal, às 14h30.