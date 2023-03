Bayern de Munique sai atrás, mas vira sobre Augsburg com maioria de gols feitos por defensores

O Augsburg tentou repetir o feito do primeiro turno, ao balançar as redes no início do jogo com Berisha, mas o Bayern de Munique não tomou conhecimento, que além de virar, aplicou uma goleada de 5 a 3 na Allianz Arena, pela 24ª rodada da Bundesliga. Dos gols feitos, apenas um foi feito por um atacante, sendo o restante por defensores. João Cancelo, Pavard, duas vezes, Sané, e Davies foram os responsáveis pelos números.

Virada com estilo

O Fuggerstädter colocou a zebra para aparecer na casa dos dois minutos. Depois de cobrança lateral, os jogadores ficaram tocando de cabeça, mas Pavard não conseguiu cortar de cabeça e acabou assistindo Berisha, que limpou com a perna direita a marcação de Cancelo e bateu firme com a canhota no canto de Sommer. Os Bávaros, com cinco mudanças entre os titulares, não recuou e buscou responder. Sané abriu com Cancelo, ele invadiu a área e chutou nos braços de Gikiewicz.

Por pouco o contra-ataque armado não ocasionou perigo. Musiala tocou de três dedos para Gnabry, que buscou Mané na área, mas o passe foi forte e a bola saiu pela linha de fundo. O time de Julian Nagelsmann passou a sufocar mais os visitantes e num golpe de sorte não encontrou o caminho do gol. Davies acionou Musiala pelo lado esquerdo. Ele gingou na frente do marcador e finalizou no peito do goleiro.

Depois de tanto rondar a meta adversária, o Bayern teve êxito para colocar na igualdade. Davies encontrou Sané no meio, que abriu com Cancelo. O português driblou Pedersen e bateu cruzado para deixar o seu primeiro tento na competição. O Gigante da Baviera mostrou que não estava para brincadeira e garantiu a virada antes da metade da etapa inicial. Kimmich cobrou falta na direita. A zaga desviou, mas Mané emendou uma bicicleta para colocar no meio e Pavard completou para o gol dentro da pequena área.

O Augsburg não conseguia mais aparecer no seu lado ofensivo, enquanto os donos da casa conseguiam converter sua pressão em mais gols. Após escanteio, De Ligt cabeceou em cima de Beljo. A bola sobrou com Pavard na segunda trave. O zagueiro fez um lindo chute com a redonda ainda no ar, marcando, pela primeira vez, dois gols na sua carreira. Ainda teve tempo para mais antes do intervalo. Musiala sofreu falta na intermediária. A arbitragem deu vantagem, Sané enfiou Mané na área. O atacante finalizou, a bola desviou em Bauer e sobrou para Sané decretar a goleada de cabeça

Foto: Divulgação/Bayern de Munique

Ainda tem mais

Para o segundo tempo, Enrico Massen fez quatro substituições de uma vez, colocando Iago, Cardona, Vargas e Rexhbecaj nos lugares de Gumny, Beljo, Demirovic e Engels, modificando os dois extremos: a zaga e o ataque. Logo aos 50, Mané recebeu enfiada na área e tocou na saída de Gikiewicz. Porém, o assistente levantou a bandeira, assinalando impedimento. O Augsburg tentou incomodar e já assustou com gente que veio do banco. Maier cruzou rasteiro para Vargas. O suíço bateu de chapa e mandou com perigo rente ao travessão.

Os visitantes, que também são da região da Baviera, conseguiram diminuir o prejuízo. Sommer espalmou chute de fora da área de Berisha. Cardona tentou pegar o rebote, mas foi calçado por De Ligt. Pênalti. Berisha escorregou ao bater, mas conseguiu deslocar o goleiro e acertou o canto. Com o placar praticamente definido, o jogo teve uma queda de ritmo, mas os Bávaros até voltaram a incomodar. Sané chutou da entrada da área. Gikiewicz caiu no canto para defender em dois tempos. De lateral para lateral, a conta do passeio foi aumentando. Cancelo cruzou com efeito na segunda trave e Davies se esticou para ampliar.

O Bayern passou a tirar mais o pé e Nagelsmann mexeu muito no time para poupar os jogadores, que administraram a vantagem e demonstraram desatenção no último lance. Vargas acelera pelo lado esquerdo, invade a área e, do limite do campo, rolou para o meio. Cardona surgiu sem marcação e diminui a diferença.

Situação e próximos jogos

Líder da competição, o Bayern de Munique chega aos 52 pontos, abrindo três sobre o Borussia Dortmund, que ainda faz Revierderby com o Schalke 04, na tarde deste sábado (11). Já o Augsburg é o 13º colocado, somando 27.

O Fuggerstädter retorna a campo no próximo sábado (18), quando encara o Schalke 04, às 11h30 (de Brasília). Já os Bávaros irão visitar o Bayer Leverkusen, no dia seguinte, às 13h30 (de Brasília).