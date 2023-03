Bologna e Lazio fazem jogo ruim e empatam em 0 a 0

O Bologna recebeu hoje (11) a Lazio, para partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terminou empatada em 0 a 0 e fez com que ambos times perdessem a chance de se aproximarem das competições europeias. Bologna fica a seis pontos da sexta posição, que leva à UEFA Europa League, e a Lazio poderia ter assumido a vice liderança e abrir vantagem para se classificar à UEFA Champions League da próxima temporada.

Jogo morno de pouquíssimas chances

O jogo foi de pouca emoção, ou nenhuma para alguns torcedores e telespectadores. Na primeira etapa os times mostraram muito cautela, estudando um ao outro e quase não criando nenhuma chance. A Lazio teve a chance de marcar com Pedro, que chutou rente a trave adversária. Enquanto o Bologna poderia ter aberto o placar em cabeçada de Ferguson, que acertou a a trave. Apesar das chances, as equipes foram para o vestiário empatadas.

Na segunda etapa o jogo ficou mais movimentado, mas nada que animasse tanto os torcedores. Kyriakopoulos finalizou e a bola passou perto da trave e quase abriu o placar. Depois o ritmo das equipes diminuiu, e ainda no finalzinho do jogo o Bologna quase abriu o marcador com Musa.

O empate saiu barato para a Lazio que pouco propôs jogo na partida de hoje. Já para o Bologna, empate com sabor de derrota, pois teve mais chances de gol e perdeu a chance de encostar na Atalanta, que perdeu seu jogo.

Agenda

O Bologna volta a campo no próximo sábado (18), às 14h (horário de Brasília), quando visita o Salernitana. Já a Lazio volta a campo na próxima quinta-feira (16), às 17h (horário de Brasília), pela UEFA Europa League, quando vai à Holanda enfrentar o AZ. Pelo Campeonato Italiano, o time volta a campo no próximo domingo (19), quando enfrenta a Roma para o clássico da capital da Itália.A partida será às 14h (horário de Brasília).