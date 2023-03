Leonardo Kalil vive experiência na Coreia do Sul pelo Bucheon e destaca momento especial da carreira

O atacante Leonardo Kalil tem vivido uma experiência nova neste início de temporada. Ex-Operário, e com passagens por Criciúma e Oeste, o jogador de 26 anos acertou sua transferência ao Bucheon 1995, da Coreia do Sul, e está na disputa da K-League 2 - equivalente à segunda divisão sul-coreana.

Neste início de temporada, Kalil assumiu a camisa 9 e tem sido o titular do ataque da equipe rubro-negra. O brasileiro fala sobre a experiência e diz que vive um momento especial da carreira.

"Tem sido uma experiência incrível. A maneira como tudo funciona e é organizado deixam qualquer um impressionado. Tem sido um momento muito especial e de grande aprendizado na minha carreira" – afirmou.

Leonardo Kalil aponta diferenças entre o futebol brasileiro e o sul-coreano

Mesmo com o pouco tempo de adaptação, o atacante Leonardo Kalil já percebe as principais diferenças entre o futebol brasileiro e sul-coreano.

"O futebol sul-coreano é muito mais físico e intenso comparado ao Brasil. Aqui os árbitros deixam a bola rolar e dificilmente marcam qualquer tipo de faltas. Talvez essa seja a parte mais difícil da adaptação na Coreia" – explicou o atacante Kalil, que faz uma projeção para 2023.

"Acredito no potencial da nossa equipe, que tem evoluído jogo após jogo. Espero me firmar como uma das peças chave da equipe e poder ajudar com gols e assistências. Temos como meta o acesso para a primeira divisão. Nosso começo é empolgante, espero que continue assim durante todo o ano." – concluiu.

Situação do Bucheon 1995 na K-League 2

Atual vice-líder da K-League 2, o Bucheon 1995 vem de uma vitória maiúscula contra o Cheonan City, que ocupa a lanterna da segunda divisão do Campeonato Sul-coreano.

Com três partidas disputadas, o Bucheon 1995 somou seis pontos, sendo duas vitórias e uma derrota, para o Gyeongnam FC, por 1 a 0, na estreia do torneio, na quarta-feira (1).