Real Madrid derrota Liverpool na Espanha e confirma vaga nas quartas da Champions

O Real Madrid recebeu hoje (15) o Liverpool para partida de volta das oitavas de final da UEFA Champions League. O time da casa venceu por 1 a 0, com gol de Benzema, avançou às quartas de final e continuará defendendo o título de campeão da competição.

Primeiro tempo movimentado

O Liverpool foi até Madrid precisando vencer por 3 gols de diferença para pelo menos forçar prorrogação, já que perdeu o jogo de ia por 5 a 2. O time inglês foi para cima dos Merengues e criava muitas chances de gol, mas esbarrava em um algoz já conhecido: Courtois. O goleiro belga defendeu seu gol em chutes de Darwin Nunez, Salah, Gakpo e Milner. Já o time da casa também teve suas chances e esbarrou em Alisson que fez duas defesaças em chutes de Vini Jr. e Camavinga. Os goleiros foram os nomes da primeira etapa e mantiveram o placar empatado em 0 a 0.

Segunda etapa de um Liverpool desesperado

Os times voltaram exatamente da mesma maneira que iniciaram o jogo. Nenhuma substituição foi feita e as equipes se mantiveram disputando lance a lance quem abriria o placar. O Real Madrid teve as melhores chances mas parava em Alisson com chutes de Benzema e Valverde.

O Liverpool por sua vez trocava passes mas pecava no último toque e a bola quase nunca chegava no jeito para finalização. Aos 70 minutos, o jogo já estava praticamente definido, e o time visitante foi à frente para tentar um milagre e acabou deixando a defesa exposta. Aos 78, em jogava de Benzema, a bola sobrou para Vini Jr., que furou o chute, a bola sobrou novamente para ele, que deitado rolou para o camisa 9 fazer o gol da partida e selar de vez a classificação do clube merengue.

Agenda

O Real Madrid volta a campo no próximo domingo (19), às 17 (horário de Brasília), quando enfrentará o Barcelona no Superclássico Espanhol. O Liverpool por sua vez ficará 15 dias sem jogar, e volta à campo somente no dia 01 de abril, quando vai a Manchester enfrentar o Manchester City, às 8h30 (horário de Brasília).