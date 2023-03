Ancelotti valoriza classificação do Real Madrid e rasga elogios ao Vini Jr

O Real Madrid enfrentou o Liverpool pelo jogo de volta das oitavas de final da UEFA Champions League. venceu o jogo por 1 a 0 (6 a 2 no agregado) e avançou às quartas de final.

Em entrevista coletiva, o técnico Carlo Ancelotti valorizou a vitória e a classificação do time para a próxima fase da competição.

"Poderia ser um jogo perigoso, mas iniciamos bem, com uma ideia clara, muito sérios e terminamos bem. Não tenho preferência (de quem enfrentar nas quartas de final), o importante para nós era vencer hoje."

O treinador também ressaltou a homenagem da torcida do Real Madrid hoje ao cantar You'll Never Walk Alone: "O Liverpool é um clube de senhores, homenagearam Amancio no jogo de ida. O 'YNWA' (no Bernabéu) foi um gesto bonito de retribuição do nosso clube".

O comandante do time merengue também rasgou elogios a Vini Jr: "Para mim, sim (ele é o melhor do mundo). Vinicius continua sendo o melhor jogador do mundo"

Ancelotti foi questionado sobre possível pênalti (que não foi marcado) de Tsimikas, o treinador fez questão de comparar com o lance de ontem (14) no jogo entre Manchester City e RB Leipzig.

"Klopp e eu concordamos que não foi pênalti [de Tsimikas]. Conversamos sobre o pênalti de ontem [contra o RB Leipzig] que foi uma loucura, sério... Isso não é futebol, apitar um pênalti desses na UEFA Champions League... Acho que ninguém notou [a mão], nem mesmo Guardiola".

Ainda sobre o Manchester City, o técnico foi perguntado sobre a possibilidade de enfrentar o clube inglês, e o que ele espera de um possível confronto entre as equipes.

“Eu não daria muita importância a isso. O Manchester City marcou sete gols contra o RB Leipzig ontem… Será uma batalha nas quartas de final, então se chegarmos às semifinais também será uma batalha lá."

O italiano também foi perguntado se gostaria de enfrentar seu ex clube, o Milan (onde é ídolo consagrado como jogador e técnico) já nas quartas de final: “Para ser sincero, o ideal seria enfrentarmos o Milan na final em Istambul, mas ainda falta muito".

O sorteio para definir os confrontos das quartas de final da UEFA Champions League será nesta próxima sexta-feira (17), às 8h (horário de Brasília).