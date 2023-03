Inzaghi elogia jogadores e ressalta classificação: "Somos um grande grupo, vamos aproveitar o resultado"

A classificação da Inter de Milão foi da maneira mais emocionante possível. Segurou um 0 a 0 fora de casa contra a forte equipe portuguesa do Porto, nesta terça-feira dia 14. A vitória deu confiança a equipe de Milão. O goleiro Onana foi o nome do jogo fazendo grandes defesas para alegria de Inzaghi e do proprietário chines dos nerazzuri.

Mesmo o empate não sendo o melhor resultado para o time italiano, o técnico destacou a importância do resultado para a continuação da temporada e para o animo de sus atletas na busca por mais um titulo europeu: "Fizemos um excelente jogo. Os meninos estiveram muito bem, é um grande grupo. Compactamos e fizemos uma excelente exibição no primeiro tempo, depois sofremos todos juntos. Honra a este grupo".

Simone ainda falou sobre como se sente: "Na partida dupla merecemos o acesso às quartas de final, que agora vamos jogar com muita confiança. Estou muito sereno e tranquilo, estamos fazendo uma jornada. Estou no futebol há muitos anos e sei das críticas que tenho para ouvir. Meus meninos fizeram uma grande façanha esta noite, trazendo o Inter de volta para os oito primeiros na Europa."

O técnico nerazzuri ainda comentou sobre a atual situação da equipe na temporada e como seria a comemoração pós jogo: "Estamos em segundo lugar no campeonato, estamos nas semifinais da Copa da Itália e nas quartas de final da Liga dos Campeões. Agora vem outro jogo difícil no domingo, mas é justo aproveitar uma noite que o Inter foi esperando por muito tempo."

Elogios do dono

O presidente do clube comentou logo após o jogo sobre como se sente feliz em ser o proprietário desse time de guerreiros: "É uma grande emoção, depois de anos de muito trabalho voltamos a estar entre os oito finalistas."

Sequência

A Inter no campeonato Italiano vai bem e obrigado, com 50 pontos é a vice líder, embora, sejam dezoito pontos atrás da líder Napoli, ainda há chances matemáticas de ser a grande campeã do Scudetto, e agora espera o sorteio da Champions para saber quem irá enfrentar nas quartas de final. Já os portuguese do Porto estão a sete pontos do Benfica, líder do campeonato português. E voltará a campo contra a forte equipe do Braga no dia 19 próximo domingo.