Klopp elogia atuação de Alisson e lamenta eliminação: “Não era o que queríamos, mas foi o que conseguimos”

O Liverpool tentou, mas quem avança para às quartas de final da Champions League, é o atual campeão, Real Madrid. Os Merengues voltaram a vencer os Reds, nesta quarta-feira (15), no Santiago Bernabéu, por 1 a 0, fechando o placar agregado em 6 a 2.

Após a derrota em Madrid, o técnico alemão, Jurguen Klopp, falou a BT Sport sobre a dificuldade de reverter a larga vantagem do rival: "Estar perdendo por 5 a 2 não é um grande resultado se você quiser passar. Você precisava ter uma atuação especial e não poderíamos fazer isso esta noite”, disse Klopp.

Em seguida, o comandante dos Reds elogiou a exibição do goleiro Alisson, que fez boas defesas, impedindo um placar maior do Real Madrid: “O Real Madrid teve as melhores chances, Alisson fez duas defesas fantásticas. O time certo passou, temos que admitir. As eliminatórias são assim. Não era o que queríamos, mas foi o que conseguimos”, prosseguiu.

Dificuldade na construção ofensiva

Klopp continuou falando sobre como a falta de gols nos primeiros minutos atrapalhou o time numa possível virada: "Precisamos de momentos em um jogo como este, se tivéssemos marcado no primeiro tempo poderia ter nos dado a faísca, mas isso é hipotético. Eles foram a melhor equipe em três tempos desta eliminatória e é assim que você passa, explicou.

Por fim, ele voltou a destacar que o clube espanhol mereceu a classificação. Vale dizer, que essa foi a 3ª vez seguida, que o Liverpool cai na competição europeia para o Real Madrid.

“Se empatarmos em casa e jogarmos como fizemos esta noite, provavelmente também sairemos. Ninguém pensa 'como o Liverpool poderia sair' e esse é provavelmente o melhor sinal de que o time certo passou e é assim na fase eliminatória", finalizou.