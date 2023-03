Invicto em fevereiro, Bruno Brigido é eleito o melhor goleiro do mês na Liga Portugal 2

Titular na meta do Estrela da Amadora, Bruno Brigido recebeu o troféu de melhor goleiro de fevereiro na Liga Portugal 2, em uma eleição feita pelos votos dos treinadores que disputam o torneio.

O brasileiro atuou nos quatro jogos do seu time no último mês, e com defesas importantes, ajudou o Estrela a terminar fevereiro de forma invicta. Foram duas vitórias e dois empates pela liga nacional.

“Estou muito feliz por receber esse prêmio e pelo reconhecimento do meu trabalho. Essa conquista é um reflexo do que estamos fazendo como equipe, tanto na defesa quanto no ataque. Temos um grupo muito unido e seguimos focados em alcançar os nossos objetivos na temporada”, disse o ex-goleiro de clubes como Criciúma, Coritiba e Guarani.

Arte: Divulgação/Liga Portugal

Invicto há 16 rodadas, o Estrela da Amadora ocupa a vice-liderança da Liga Portugal 2 — onde os dois primeiros colocados sobem de forma direta. Bruno Brigido valoriza o momento da equipe e projeta a disputa pelo acesso à elite do futebol português.

“A nossa equipe atravessa um momento muito bom e precisamos manter essa sequência. Sabemos que ainda há muito trabalho pela frente, mas estamos focados jogo a jogo e vamos lutar até o fim”, concluiu o goleiro.

O Estrela da Amadora volta a campo no próximo sábado (18), quando recebe o Torreense pela 25ª rodada da Liga Portugal 2.