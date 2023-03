Classificado ao playout, Jair Tavares tenta levar time da Romênia para Conference League

Experiente no futebol europeu, o volante Jair Tavares é um dos destaques do time do FC Petrolul, da Romênia. O jogador de 28 anos realizou 28 jogos na atual temporada, sendo 26 como titular. Anotando três gols e uma assistência. Agora nos playouts da Superliga (Primeira divisão do país), o time briga por uma vaga na terceira maior competição continental da Europa.

“Nosso objetivo é nos manter em primeiro ou em segundo do playout. Para que assim possamos disputar uma vaga na UEFA Conference League, que é o nosso maior objetivo. Ao meu ver começamos bem a competição e fizemos ótimas partidas. Mas na reta final acho que faltou um pouco mais de ousadia na equipe. O sentimento é um pouco de frustração. Sabemos que há outras grandes equipes no torneio também, mas fica aquele gostinho de que dava para entrar nos play-offs da liga. Perdemos várias oportunidades de poder estar entre os seis primeiros mas assim é o futebol. Agora vamos focar nessa fase final”, contou o atleta.

No futebol romeno, na primeira fase todos os 16 times jogam partidas de ida e volta uns contra os outros. Os seis primeiros classificados disputam os playoffs que definem, além do campeão, os times que vão para a Champions League e para a Europa League. Duas dessas seis equipes que não se classificam para as competições enfrentam as duas melhores equipes do playout (constituído por todas as outras 10 equipes) para definir quem vai para a Conference League.

Jair é formado nas categorias de base do Ituano. Depois de poucas partidas no profissional, o atleta se transferiu para o futebol finlandês onde passou por três clubes e venceu dois títulos da liga principal, além da Taça da Finlândia. Nesse período o brasileiro também teve a oportunidade de participar das fases preliminares da Champions League e da Europa League, além de disputar a Conference League por duas temporadas seguidas. O jogador soma atualmente 156 jogos no futebol europeu.