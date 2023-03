De casa nova, atacante Thiago Silva comemora primeiro gol pelo Hong Kong FC

Aos 31 anos, Thiago Silva construiu toda sua carreira no exterior, tendo atuado por apenas quatro times no Brasil, e atuando em outras ligas desde 2015. Com passagens por Macau, Quênia e Nicarágua, o atacante se destacou atuando no futebol asiático, quando chegou a Hong Kong.

No província oriental, Thiago está na sua terceira temporada, atuando no país desde 2020/2021. Até aqui, o atleta soma 45 jogos, tendo participado diretamente de 34 gols, sendo 10 assistências, e 24 bolas na rede. Com 3367 minutos em campo, o artilheiro possuí uma média, de 99 minutos para participar de um gol das suas equipes.

“A experiência internacional me ajudou a desenvolver meu futebol, tive boas atuações por onde passei, e trouxe para Hong Kong uma bagagem muito boa. Entretanto, apesar de sempre ter tido destaque por onde atuei, por aqui as coisas tem sido ainda mais positivas, estou feliz pelo meu desempenho, e espero manter o alto nível”, afirmou o brasileiro.

Nesta temporada o atleta foi contratado pelo Hong Kong, após boas atuações pelo Sham Shui Po, a procura pelo atacante foi alta na janela local. Na nova equipe são apenas quatro jogos até agora, mas já vem chamando atenção nesse meio tempo.

Com 318 minutos em campo até aqui, o brasileiro já participou diretamente em dois gols, sendo um passe para gol, e uma bola na rede, que ocorreu inclusive no último confronto da equipe. Titular absoluto no time, o atacante espera que o gol seja o começo de mais uma série goleadora em sua carreira

“Estou me adaptando ainda aos meus companheiros de time, por enquanto não tenho 100% de entrosamento com eles, mas estamos evoluindo. Este foi o primeiro gol por aqui, mas espero que abra as portas, e que venham muitos outros pela frente. O objetivo coletivo é a prioridade, mas sempre quero ser o artilheiro de onde atuo”, destacou Thiago.