Com gol no final, Everton empata com Chelsea na Premier League

Na tarde deste sábado (18), o Chelsea enfrentou o Everton, pela 28a rodada da Premier League, no Estádio Stamford Bridge. Partida na qual, com gol do Everton no final da partida, acabou em empate entre as equipes, pelo placar de 2 a 2.

Os gols da equipe londrina foram marcados por João Felix, e Kai Havertz de pênalti. Já os da equipe do Everton foram marcados por Abdoulaye Doucoure, e Ellis Reco Simms, que marcou aos 89 minutos de jogo.

Com amplo domínio dos blues, a primeira etapa se encerra sem gols marcados

No primeiro tempo, se viu um amplo domínio da equipe londrina, fato que se comprova quando se olha os 73% de posse de bola, e com a equipe criando diversas oportunidades de gol. Dando destaque para os jogadores João Felix, e Enzo Fernandez, que fizeram uma ótima primeira etapa.

Porém, apesar da pressão feita pela equipe londrina, a chance mais perigosa da equipe foi após uma grande jogada de João Felix, aos 33 minutos, que parou nas mãos do goleiro Pickford, do Everton. Sendo assim, com a falta de efetividade da equipe mandante, as equipes foram para o vestiário sem abrir o placar.

Chelsea dominou o jogo no primeiro tempo (Foto: Divulgação/Chelsea)

Com gol emocionante no final, Everton consegue empatar a partida, e garante um ponto na tabela

Na segunda etapa, diferentemente do que foi visto na primeira, foram marcados quatro gols, sendo um jogo muito truncado, em que a equipe do Everton teve que buscar o empate duas vezes durante a partida.

O Chelsea abriu abriu o placar logo aos 52 minutos, após cruzamento de Chilwell que rebateu em jogador da equipe adversária, e sobrou no pé de Felix, que não desperdiçou .

A equipe do Everton, no entanto, não demorou muito para empatar o jogo pela primeira vez, tendo em vista que aos 69 minutos, após escanteio cobrado por McNeil, e desvio de Tarkowski, o volante Doucouré completou de cabeça, sem chance para Kepa.

E na esperança de ser o gol da vitória dos Blues, aos 76 minutos, após pênalti cometido por Tarkowski, Kai Havertz assume a responsabilidade, e converte.

E já no apitar do juiz, aos 89 minutos de jogo, Simms encaixa um contra-ataque veloz, deixa os zagueiros do Chelsea para trás, e com frieza, tira de Kepa, e empata o jogo para a equipe visitante pela segunda, e última vez na partida.

Everton empata a partida com gol no final (Foto: (Divulgação/Everton)

Como ficou ?

Após o empate na partida, o Chelsea ocupa a 10ª colocação, com 38 pontos, na tabela da Premier League.

Já o seu adversário, Everton, a situação é um pouco mais complicada, agora ocupam a 15ª colocação, estando com 26 pontos, e sobrando apenas dois pontos do primeiro time da zona de rebaixamento, que é o Aston Villa, com 24 pontos.

Próximos Compromissos

O Chelsea tem seu próximo compromisso, em jogo válido pela 29a Rodada da Premier League, no dia 1o de Abril, em que enfrenta a equipe do Aston Villa, no estádio Stamford Bridge, às 13h30.

A equipe do Everton tem seu próximo compromisso, em jogo válido também pela 29a rodada da Premier League, porém, será contra a equipe do Tottenham Hotspur, no dia 3 de Abril, no estádio Goodison Park, às 16h.