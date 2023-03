Man United consegue virada sobre Fullham e avança à semifinal da Copa da Inglaterra

Com uma vitória de virada, construída totalmente no segundo tempo, o Manchester United despachou o Fullham por 3 a 1, no Old Trafford, neste domingo (19), pelas quartas de final da Copa da Inglaterra.

Jogando com casa cheia, os visitantes foram quem mais pareceram jogar à vontade na primeira etapa. A equipe dos brasileiros Willian e Andreas Pereira foi intensa desde os primeiros minutos e teve o domínio da posse na primeira etapa. O Manchester United demorou para emplacar na partida, e até teve boas chances, mas que não tiraram o empate sem gols do placar.

Na segunda etapa, o Fullham começou dominante. Logo aos três minutos, Willian, que viria a se tornar protagonista na partida, exigiu grande defesa de De Gea, que mandou para escanteio. Na cobrança, Diop desviou com o pé para a segunda trave e Mitrovic mandou para o gol, abrindo o placar na casa do rival.

Após o gol, a equipe da casa foi forçada a subir ao ataque e foi tomando o domínio das ações. Em um grande contra-ataque, Antony serviu Sancho, que driblou o goleiro Leno e mandou para o gol. Willian, camisa 20 dos Cottagers, tirou com a mão, cometendo um pênalti para os mandantes. O brasileiro foi expulso e Mitrovic, autor do gol, também foi advertido com o cartão vermelho após reclamações acintosas. Na cobrança, Bruno Fernandes bateu com categoria e empatou o duelo.

Na sequência, com dois jogadores a menos, a equipe de Marco Silva não viu a cor da bola. O time de Ten Hag conseguiu a virada dois minutos depois, com gol de Sabitzer, em boa jogada de Luke Shaw. Os diabos vermelhos administraram o resultado e, nos acréscimos, mataram o jogo com mais um gol de Bruno Fernandes. O camisa oito recebeu de Fred e, com liberdade, encheu o pé para fechar a partida.

Sequência da competição

Com isso, o Manchester United despachou o Fullham e está classificado para as semifinais da competição. A equipe de Rashford e companhia enfrentará o Brighton em busca de uma vaga na decisão. A a outra semifinal será entre Manchester City e Sheffield United.