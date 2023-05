Cinco momentos emocionantes do esporte mundial

Como poucas atividades, o esporte está diretamente relacionado às emoções e memórias afetivas das pessoas, capturando a imaginação dos fãs e deixando uma marca duradoura na história.

Desde uma disputa eletrizante entre rivais até uma virada improvável, diversos momentos se tornaram inesquecíveis para torcedores, atletas e todos os apaixonados por uma determinada modalidade.

Muito mais do que o resultado em si, algumas dessas cenas ficaram marcadas pelo seu significado, seja pelo fim de um ciclo, uma história de superação, a consagração final de um campeão ou um enredo repleto de drama e outros ingredientes. Em todas elas, cada acontecimento trouxe à tona o que de melhor o esporte pode promover: a emoção em suas diferentes formas.

Aposentadoria de lenda do tênis

Um dos grandes esportistas de todos os tempos, o suíço Roger Federer marcou época no tênis com uma carreira vitoriosa, protagonizando grandes rivalidades com Rafael Nadal e Novak Djokovic.

Ao longo de 24 anos, ele conquistou 20 títulos de Grand Slam, liderou o ranking masculino por 310 semanas e obteve uma série de recordes e façanhas.

Em 2022, Federer se aposentou disputando uma partida de duplas ao lado de Nadal, seu maior adversário no circuito e um dos grandes amigos que fez nas quadras. Ao final do jogo, uma emocionante homenagem de despedida nos telões da O2 Arena, em Londres, levou o público e os dois tenistas às lágrimas, em uma das imagens mais impactantes já vistas no esporte.

Brasiliense com doença degenerativa é finalista no poker

Portador de Esclerose Lateral Amiotrófica, João Paulo Trindade é um jogador de poker amador que fez história em uma das principais competições da modalidade no Brasil, patrocinada pela gigante plataforma online PokerStars, em 2020.

Naquele ano, ele participou do Evento 21 da etapa de Brasília do Brazilian Series of Poker e terminou na oitava posição, promovendo um dos momentos mais emocionantes do circuito nacional com sua brilhante atuação.

Grande fã do jogo de cartas, João Paulo disputa partidas e eventos ao vivo e na internet. Nas competições presenciais, ele conta com a ajuda da esposa Yara e de um assistente para definir ações e jogadas por meio de sinais com os olhos. Muito mais do que os resultados, ele é um dos grandes exemplos de que o poker é um esporte inclusivo e para todos.

Primeira vitória de Senna no Brasil

Maior ídolo brasileiro na história da Fórmula 1, Ayrton Senna conquistou três vezes o campeonato mundial e protagonizou vários dos momentos mais emocionantes do país na categoria.

O principal deles aconteceu em 1991, quando o então piloto da McLaren venceu pela primeira vez na carreira o GP do Brasil, com uma atuação épica que levou a torcida à loucura em Interlagos.

Depois de fazer a pole position, Senna liderava a prova com tranquilidade até começar a ter problemas na caixa de câmbio a apenas seis voltas do fim. Pilotando somente com a sexta marcha, ele manteve o carro na pista e cruzou a linha de chegada na primeira posição. Exausto, mal conseguiu sair do carro ou erguer o troféu no pódio, com fortes dores no pescoço, braços e ombros.

Bronze brasileiro na maratona em Atenas

Tudo caminhava para uma inédita medalha de ouro do Brasil na maratona olímpica, em Atenas-2004, quando o líder da prova, Vanderlei Cordeiro de Lima, foi atacado e jogado para fora da pista por um ex-padre irlandês. O que era uma vitória certa, acabou virando um pesadelo e o corredor brasileiro parecia ver escapar um pódio histórico.

Apesar do susto, Vanderlei conseguiu voltar à disputa e foi até o fim para garantir o terceiro lugar. Na chegada, foi recebido com aplausos efusivos do público e comemorou o bronze como se fosse uma vitória. Não à toa, é apenas uma das 21 personalidades a receber a Medalha Pierre de Coubertin, reconhecimento máximo do espírito olímpico.

Virada épica do Barcelona nos minutos finais

Superação, drama, classificação improvável. Depois de perder por 4 a 0 o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões de 2017, fora de casa, o Barcelona recebia o Paris Saint-Germain com uma missão quase impossível para avançar de fase.

O desafio ficou ainda maior depois dos catalães sofrerem um gol de Cavani quando venciam por 3 a 0 e buscavam o empate geral.

O relógio marcava 42 minutos do segundo tempo e Neymar, de falta, marcou um golaço. Três minutos depois, o brasileiro anotou outro, de pênalti. Ainda faltava um gol, e o milagre veio no último lance, aos 50 minutos. Novamente o camisa 11 brilhou e levantou a bola na área para Sergi Roberto anotar o tento do impossível, fazendo o Camp Nou desabar com uma das maiores viradas de todos os tempos.