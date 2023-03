Dodô celebra primeiro gol na temporada em vitória do Liepaja contra o atual campeão da Liga da Letônia

O atacante Dodô alcançou, no último sábado, a importante marca de 50 gols marcados pelo Liepaja, da Liga da Letônia. O jogador brasileiro marcou o gol da vitória por 1 a 0 diante do Valmiera, atual campeão nacional, na estreia oficial da sua equipe nesta temporada. Decisivo, o Dodô exaltou a dificuldade da partida e a importância de iniciar o campeonato com os três pontos garantidos.

"Estou muito feliz por marcar esse gol especial, sobretudo por garantir a vitória contra o atual campeão. Foi um jogo muito difícil, onde eles buscaram controlar a bola durante o tempo inteiro e mandar na partida. Conseguimos ser eficientes e aproveitar a chance de gol. Sabíamos que, se tivéssemos uma bola, teríamos que concretizar. Graças a Deus conseguimos iniciar a campanha com o pé direito", comentou Dodô.

No clube letão desde o início de 2019, Dodô comentou sobre seu atual momento e o que almeja para a temporada de 2023. Com mais de 120 jogos disputados, o atacante é a principal referência da equipe que, anualmente, briga pelo título nacional. Em 2020, Dodô foi o artilheiro da Liga com 18 gols.

"Chegar aos 50 gols pelo Liepaja é muito gratificante, desde que cheguei aqui fui muito bem recebido, todos me tratam muito bem e me sinto realmente em casa. Espero continuar dando o meu melhor, alcançando mais marcas e, se Deus quiser, conquista títulos nesta temporada", afirmou.