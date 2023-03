Milton Nienov comemora classificação inédita às quartas da CAF Confederation Cup

O preparador de goleiros Milton Nienov segue fazendo história no continente africano. No último final de semana, o Young Africans SC, clube do brasileiro na Tanzânia, venceu o Monastir, da Tunísia, por 2×0, e garantiu uma vaga antecipada às quartas de final da Copa das Confederações Africanas.

“A felicidade é muito grande por termos conseguido dar mais um passo importante e alcançarmos essa classificação inédita às quartas de final da segunda competição mais importante do continente africano e, de quebra, de forma antecipada”, destacou Nienov.

Aos 54 anos, Miltinho possui uma história de 14 anos na África e com cinco títulos importantes conquistados, porém o troféu da CAF Confederation Cup ainda falta no seu currículo.

“É uma competição extremamente difícil. Ela equivale a Liga Europa ou a Copa Sul-Americana. Estamos fazendo um excelente papel e espero que a gente continue com esse nível de desempenho. Nossa equipe tem todas as chances de conquistar esse título tão importante”, finalizou o preparador de goleiros.

Próximo compromisso da equipe será apenas no dia primeiro de abril, contra o Mazembe, na última rodada da primeira fase.