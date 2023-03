Em ótima fase no CD Rongcheng, Rômulo espera grande 2023 no clube

O meia Rômulo, ídolo da torcida do CD Rongcheng, da China, quer mais um grande ano com a camisa do clube em 2023. Segundo o jogador, sua meta é melhorar ainda mais seus números no país.

“Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei ao clube. O futebol chinês me fez muito bem. Espero continuar crescendo e melhorando meus números com todos no clube”, afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, o clube tem totais condições de fazer uma grande Liga em 2023.

“Vamos em busca de um ótimo desempenho nesta temporada. Queremos fazer uma grande temporada com a camisa do clube em 2023".