Destaque na Ucrânia, Ricardo Lopes foca em boa sequência no FC Vorskla

O atacante Ricardo Lopes, que hoje veste a camisa do FC Vorskla, da Ucrânia, espera fazer uma boa sequência com a equipe nos próximos jogos da temporada. Segundo o centroavante, seu objetivo é crescer com o grupo.

"Tenho feito um bom início de trabalho com todos e estou feliz por isso. Vou continuar me dedicando para melhorar cada dia mais e para construir a minha história aqui com títulos e boas atuações".

Ainda de acordo com o atleta, o futebol ucraniano tem tudo para crescer nos próximos anos.

“O futebol ucraniano sempre foi muito forte e tem tudo para crescer. Estou motivado com esse projeto e espero fazer um grande trabalho aqui”.