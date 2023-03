Lucas Barcellos acredita em grande ano no Daegu e foca em fazer história no futebol asiático

Principal contratação do Daegu, da Coreia do Sul, o atacante Lucas Barcellos, ex-CSA, falou sobre a expectativa para continuar evoluindo com a camisa do clube. Segundo o atleta, seu desejo é fazer um ano de alto nível com todos.

“Estou muito feliz aqui e tenho trabalhado muito para manter o nível no dia a dia. Tenho me dedicado ao máximo para continuar evoluindo e para ter números positivos este ano. Vou trabalhar muito por isso”.

Ainda de acordo com o atleta, o grupo quer fazer uma grande K-League nesta temporada.

“Estamos nos dedicando para fazer uma grande K-League esse ano. Temos totais condições disso pelo elenco que temos”.