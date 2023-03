Com gol de Bloodworth, Wolfsburg vence PSG fora de casa pela Champions League Feminina

O Wolfsburg largou na frente diante do PSG pelas quartas de final da UEFA Champions League Feminina. A equipe alemã venceu nesta quarta-feira (22) o jogo de ida fora de casa por 1 a 0.

Equilibrada, a partida foi decidida nos detalhes. O time vencedor ficou um pouco mais com a bola, com 51% de posse contra 49% do oponente. Enquanto isso, a equipe francesa teve 8 a 7 em chutes a gol e 2 a 1 naquelas que acertaram a meta.

Nenhum dos chutes com a bola rolando, porém, balançou as redes. O único gol marcado no confronto veio de cobrança de pênalti. Aos 60', a zagueira De Almeida recebeu o segundo amarelo por desviar a bola com o braço na grande área e foi expulsa.

A também defensora Bloodworth, do time alemão, foi para a bola na marca da cal e marcou para o Wolfsburg. Ela bateu no canto esquerdo e deslocando a goleira para o outro canto. Vale ressaltar que a árbitra do jogo não havia marcado a penalidade primeiramente; somente depois de ser chamada pelo VAR.

O contrário aconteceu alguns minutos antes, aos 53', na área alemã. Karchaoui dividiu como Hegering, foi ao chão e o pênalti foi marcado. Porém, após um tempo de pausa, a juíza chegou à conclusão junto ao VAR de que não houve infração.

Esses acabaram sendo os lances de maior destaque do jogo, que não teve muitas chances claras de gol. O PSG chegou mais ao ataque no primeiro tempo e o Wolfsburg no segundo, mas sem jogadas de real perigo para as arqueiras oponentes. Coube ao pênalti contra as mandantes dar os números finais do duelo.

Sendo assim, a equipe alemã vai para o jogo da volta com a vantagem de jogar pelo empate ou vitória. As francesas precisarão vencer por um 1 a 0 para levar aos pênaltis ou com mais gols marcados para se classificarem diretamente. A segunda partida das quartas de final entre os times acontece no próximo dia 30 de março.