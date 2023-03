Relembre a maior vergonha da história da seleção inglesa

A Inglaterra é conhecida mundialmente por ser o berço do futebol, e a sua seleção, apelidada de Three Lions (Três leões) possui enorme respeito no esporte, mesmo tendo poucas conquistas relevantes.

Porém, houve um evento que até hoje causa vergonha nos jogadores e e em boa parte da população britânica. Pouco antes de eclodir a Segunda Guerra Mundial um amistoso foi realizado entre a seleção alemã e a inglesa. E neste dia, os campeões mundiais de 1966 fizeram a temida saudação nazista.

Trazendo o contexto histórico, nos anos 30, a Alemanha estava sendo governada por Adolf Hitler e passou a “retomar a posse” de países que faziam parte do antigo Império Germânico.

Logo, as tensões diplomáticas começaram, pois os alemães estavam desrespeitando o Tratado de Versalhes, que pôs fim a 1ª Guerra Mundial.

E, para evitar um novo conflito, foi marcado um amistoso entre e os nazistas e a famosa Seleção da Inglaterra , em Berlim, pela Federação Alemã de Futebol.

O jogo foi marcado para o dia 14 de maio de 1938, no estádio Olímpico, grande símbolo esportivo do nazismo. Os anfitriões estavam invictos por 16 jogos, e se tornaram mais fortes com a fixação da Áustria ao território alemão.

Dessa forma, os jogadores austríacos passaram a vestir as cores da Alemanha. Naquele momento, a Áustria era uma potência no futebol. Conhecido como Wunderteam, o time havia sido 2º lugar nas Olimpíadas de 1936 e semifinalista na Copa do Mundo de 1934, na Itália fascista.

Wunderteam (Foto: Divulgação/OFB)

Assim, uma vitória sobre os criadores do futebol, daria força a tese de que a raça ariana era superior as demais. Na imprensa inglesa, circulava a importância política da partida, que contou com mais de 100 mil pessoas.

Existia a política de tolerância entre os dois países. O primeiro ministro britânico Neville Chamberlain mantinha relações com Hitler, algo que se encerrou nos meses seguintes, devido ao início da Segunda Guerra Mundial.

“É realmente importante para o nosso prestígio que a seleção britânica tenha uma performance de primeira classe. Eu espero que seja feito todo o esforço possível para assegurar isso”, disse Sir Robert Vansittart, conselheiro diplomático principal do Foreign Office.

Neville e Hitler (Foto: Divulgação/New York Times

MATCH DAY

No dia do jogo, os atletas ingleses foram avisados nos vestiários que precisariam fazer a saudação nazista as arquibancadas durante a execução do hino alemão, o que gerou revolta e tumulto.

O embaixador britânico na Alemanha junto do secretário da Federação Inglesa de Futebol, Sir Stanley Rous, (que viria a ser o presidente da FIFA anos depois), convenceram os demais a realizar o gesto sob ameaça de que, se negassem, eles nunca mais poderiam jogar pela Seleção.

“O vestiário se revoltou, houve tumulto entre os jogadores. Todos nós nos opusemos a isso, gritando ao mesmo tempo. Nosso capitão, Eddie Hapgood, apontou o dedo para o oficial e disse que não poderia fazer isso. Mas acabamos obrigados”, declarou Stanley Matthews, anos depois.

Stanley Matthews (Foto: Divulgação/Stoke City)

Porém, o jovem zagueiro do Wolverhampton, Stan Cullis, de 22 anos, dono da marca de atleta mais novo a usar a faixa de capitão da seleção até então, seguiu dizendo que não faria o gesto mesmo com as ameaças. A saída encontrada foi tirá-lo do time titular.

Stan Cullis, lenda do Wolverhampton (Foto: Divulgação/The League)

Apesar do gesto, a Inglaterra não se curvou à Alemanha dentro de campo. Durante o intervalo, os Three Lions já venciam o amistoso por 4 a 2. E, encerraram a vitória com um 6 a 3. John Robinson foi o destaque, com dois gols marcados.

Mas, apesar do desejo de Hitler, a derrota para os ingleses não era nada surpreendente, pela qualidade do rival. Porém, mesmo com a vitória, daquela que era considerada por muitos “a melhor seleção do mundo”, o episódio se tornou a maior vergonha da seleção da Inglaterra.

Seleção da Inglaterra faz a saudação nazista em 1938 (Foto: Reprodução/Youtube)

Já que as imagens do time fazendo a saudação nazista, foram usadas de propaganda pelo regime alemão, como forma de mostrar que até os britânicos apoiavam a Alemanha. Para alegria de Joseph Goebbels, o ministro da propaganda do Partido Nazista e delegado do Führer.

Vale dizer que, por mais que o gesto dos ingleses fizesse parte de um plano diplomático, conhecido como “Política de Apaziguamento”, um mês antes do jogo, o governo de Chamberlain organizou a BEF, Força Expedicionária Britânica, e promoveu o rearmamento das Forças Armadas.

Então, no dia 3 de setembro de 1939, data oficial do início da Segunda Guerra Mundial, já estavam prontos para ir à França 400 mil soldados e 500 aviões ingleses.

O reencontro das seleções só voltaria a acontecer em dezembro de 1954. A Alemanha, agora “Ocidental” por conta da divisão do país, já tinha outro status no futebol mundial, devido ao título da Copa do Mundo daquele ano diante da histórica Hungria de Puskás.

Diferente da Inglaterra que estava em baixa e que havia sido eliminada da competição pelo Uruguai nas quartas de final. Mas, assim como em 1938, a Inglaterra venceu o duelo. 3 a 1. Gols de Roy Bentley, Ronnie Allen, Alfred Beck e Lee Shackleton.

