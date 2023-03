Chelsea vence Lyon na França e leva vantagem na Champions League Feminina

O Lyon recebeu hoje o Chelsea para a disputa da partida de ida pelas quartas de final da UEFA Champions League Feminina. As Blues venceram o time francês por 1 a 0 e levam boa vantagem para a partida de volta na Inglaterra.

Primeiro tempo letal do Chelsea

O Lyon começou a partida dominando as ações, enquanto o Chelsea esperava a oportunidade de um contra-ataque. A primeira chance de gol do jogo foi do Lyon, aos 8 minutos, quando Rernad lançou do campo de defesa. Marozsan desviou no caminho e a bola sobra na medida para Le Sommer, que ficou cara a cara com Berger, mas a atacante mandou rente à trave direita. Mas o primeiro gol foi mesmo do time visitante. Cuthbert desarmou na intermediária ofensiva, deu uma caneta na marcadora e rolou para Reiten colocar no ângulo.

Segundo tempo equilibrado

O Lyon entrou querendo buscar pelo menos o empate, pois sabe que reverter o placar na casa do Chelsea é uma tarefa difícil. As propostas dos times se mantiveram iguais a do primeiro tempo. O time francês buscava o gol na maior parte das vezes com a Cascarino, que desperdiçou duas boas chances de gol, enquanto o Chelsea encontrava contra-ataques com sua melhor jogadora, Sam Kerr. A atacante perdeu um gol cara a cara com Endler, que poderia abrir uma vantagem de dois gols e jogar confortável na partida de volta em Stanford Bridge.

No final, a partida terminou 1 a 0 para o Chelsea, que leva boa vantagem para casa. O Lyon terá dificuldades para reverter o placar, mas vale ressaltar que o time francês é o atual e maior campeão da competição.

Agenda

Os times voltam a se enfrentar na quinta-feira (30), às 16h (horário de Brasília), pela partida de volta. Antes, o Lyon enfrenta o Guingcamp no próximo sábado (25), às 11h (horário de Brasília), pela Divisão 1 Feminina. Já o Chelsea visita o Manchester City no domingo (26), às 8h40 (horário de Brasília), pela Super Liga Feminina FA