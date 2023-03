Bayern de Munique demite Nagelsmann e fecha com Thomas Tuchel

Nesta quinta-feira (23), em meio à pausa por conta das Datas Fifa, uma bomba agitou o futebol alemão. O Bayern de Munique, que vem fazendo uma boa temporada, demitiu o técnico Julian Nagelsmann a oito dias do confronto direto contra o Borussia Dortmund na Bundesliga, além de estar próximo dos jogos contra o Manchester City pelas quartas de final da Champions League.

A notícia da demissão pegou todos os torcedores bávaros de surpresa, inclusive, não se sabe ainda o motivo. A equipe do leste alemão já até encaminhou a vinda de seu novo treinador, o conterrâneo Thomas Tuchel. O treinador deve ser anunciado pelo Bayern nas próximas horas, já tendo acertado os detalhes contratuais. Restaria apenas a documentação para a assinatura.

Situação do Bayern na temporada

O Bayern de Munique, que está nas quartas de final da UEFA Champions League, com uma campanha sólida: está 100% nos oito jogos que disputou até aqui, além de sofrer gols em apenas um jogo, saindo em sete sem ser vazado. Na Bundesliga, os bávaros encontram uma dificuldade nesta temporada. A equipe, dona de uma hegemonia de nove títulos seguidos, perdeu a liderança para o Borussia Dortmund no último fim de semana, após ser derrotada pelo Bayer Leverkusen.

Depois da derrota, Julian Nagelsmann fez uma dura crítica na coletiva, falando que o Bayern deixou o nível cair na partida e chegou a dizer que viu o time ser preguiçoso em campo. Essa duras palavras foram endossadas pelo diretor esportivo do clube Hasan Salihamidzic, indicando um suposto apoio da diretoria. Desta forma, além da torcida, a demissão pegou de surpresa até mesmo os jornalistas que cobrem o dia a dia da equipe alemã.

Foto: Divulgação / Bayern

Passagem de Nagelsmann em Munique

O treinador deixa o Bayern de Munique após uma temporada e meia. Ele foi contratado com título de sensação no futebol europeu, com apenas 35 anos. Na temporada 2021/22, ele conquistou seu primeiro título nacional ao vencer a Bundesliga com tranquilidade, e também faturou a Supercopa da Alemanha duas vezes com os bávaros.

Na atual temporada, o Bayern disputou 37 partidas e venceu 27 delas, empatando sete e perdendo três. A equipe é a única invicta na UEFA Champions League até agora, tendo eliminado o PSG nas oitavas de final.

Restam nove rodadas para o fim do campeonato nacional, e agora o Bayern de Munique está em segundo na tabela, com 52 pontos, um a menos que o Borussia Dortmund. Esse cenário seguirá até o fim da Data Fifa, quando os dois times se enfrentam no dia 31 de março, às 13h30 (de Brasília), na Allianz Arena.