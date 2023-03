Bompastor lamenta derrota do Lyon na Champions: "Nós estamos desapontadas e frustradas"

A partida de Sonia Bompastor no comando do Lyon, foi boa , mas o resultado esperado não veio o que deixou um gosto amargo para o jogo de volta. O Lyon perdeu para a poderosa equipe do Chelsea por 1 a 0 nesta quarta-feira (22), e perdeu assim o seu segundo jogo na Champions League Com mais posse de bola o time francês acabou finalizando corretamente menos vezes do que o Chelsea que teve menos chutes no total.

Bompastor ao comentar sobre o jogo ressaltou o quanto o time tinha atuado bem e não escondeu sua decepção com o resultado.

"Nós estamos desapontadas e frustradas. Eu penso que começamos bem nos primeiros 30 minutos e causamos problemas a elas. Mas, você tem de ser clínica neste nível. O Chelsea defendeu bem e foi capaz de nos ferir no contra ataque."

Sonia ainda passou uma mensagem de ânimo para a torcida e para tentou levantar mais a confiança de suas jogadoras.

"A nossa filosofia é jogar sempre para ganhar. Temos de marcar na segunda mão. Temos de manter toda a nossa ambição e confiança. Temos qualidade para vencer o Chelsea. Agora temos de recuperar, levantar a cabeça e ir lá com confiança e ambição."

O que pensa o time

Vanessa Gilles, defensora do Lyon, ressaltou que a equipe tinha um plano e que foi melhor em campo. "Tínhamos um plano para o jogo: sabíamos que elas seriam fortes e eficientes no contra-ataque. Criamos chances, mas não fomos tão eficientes quanto elas."

Gilles ainda fez questão de enfatizar que as chances foram criadas e não foram aproveitadas contra um dos melhores times da competição.

"Quando você enfrenta um grande time como o Chelsea, você tem menos chances do que o normal. E quando as chances surgem, você tem que aproveitá-las. Então, quanto a equipe do Chelsea, esse é um bom tipo de pressão sobre nós para mostrar performance."